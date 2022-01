Renault Kwid 2023 muda design e ganha tecnologia

O Renault Kwid já chegou à linha 2023. A dianteira traz novo para-choque, luzes de circulação diurna (DRL) em LED em todas as versões – inéditas na categoria –, faróis de parábola dupla na parte inferior, grade frontal esculpida com inserções cromadas ou cinza, dependendo da versão, e parte inferior do para-choque na cor preta. Começa em R$ 59.890 e vai até R$ 67.690. Sai de cena a versão Life, a mais barata, mas também sem ar-condicionado e direção elétrica.

Na traseira, as novidades são o para-choque e as lanternas em LED. Na linha 2023, passa a haver a opção de teto bíton na versão Intense, e rodas de liga leve diamantadas de série nas versões Intense com teto bíton e Outsider.

Dentro, tem LED também nos mostradores do painel de instrumentos. Todo o painel central tem novo acabamento, com detalhes cromados e na cor preta brilhante ou cinza Cassiopée, dependendo da versão, nos aeradores das saídas de ar, na moldura do novo sistema multimídia Media Evolution, nas portas e na manopla do câmbio.

A versão Outsider ganha ainda acabamento exclusivo na cor verde Citron nas costuras dos bancos e da coifa do câmbio.

O Kwid sustenta o discurso de "SUV dos compactos" por conta da altura do solo (185 mm) e os ângulos de entrada (24,1°) e de saída (41,7°). A Renault o apresenta como o de maior espaço interno e o maior porta-malas da categoria (290 litros).

Quanto ao consumo de combustível - um aspecto mais importante hoje em dia - ele está 5% mais econômico no ciclo urbano com etanol no tanque, registrando 10,8 km/l, e 3% mais econômico com gasolina, fazendo 15,3 km/l, segundo dados atribuídos ao Inmetro.

Para a redução do consumo de combustível, a Renault inseriu a tecnologia Start&Stop - aquela que desliga o automóvel automaticamente em semáforo ou outras paradas prolongadas, algo que não agrada todo mundo porque desliga também o ar condicionado. O sistema é usual em carros mais caros.

Outras tecnologias aliadas ao consumo de combustível foram a adoção do sistema ESM (Energy Smart Management) de regeneração de energia, do sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), além de pneus verdes, com 20% a menos de resistência de rolagem.

O propulsor 1.0 SCe (Smart Control Efficiency), com três cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas (DOHC) e bloco em alumínio, agora rende 71 cv de potência com etanol no tanque e 68 cv com gasolina. O torque agora é de 10,0 kgfm com etanol e 9,4 kgfm com gasolina.

O Kwid traz de série em todas as versões quatro airbags (dois frontais e dois laterais) e agora oferece também controle eletrônico de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampas (HSA) e aviso de cintos de segurança não afivelados para todos os ocupantes do banco traseiro.

A nova central multimídia Media Evolution tem uma tela maior, agora de 8”. A central oferece espelhamento para celulares com Android Auto e Apple CarPlay, permitindo usar, por exemplo, Spotify, Waze e Whatsapp na tela do multimídia, e botão “push to talk”. Já o sistema Driving eco2 detecta o modo de condução do motorista.

O Kwid oferece três versões de acabamento: Zen, Intense e Outsider. Além das cores vermelho Fogo, branco Glacier, prata Étoile e preto Nacré, o veículo estreia a carroceria azul Iron nas versões Intense (com ou sem pintura bíton) e Outsider.

O Kwid terá ainda em 2022 a versão E-TECH, 100% elétrica.

Lançado em julho de 2017, o Kwid tem 277.368 unidades emplacadas até dezembro de 2021.



Renault Kwid 2023: Versão Zen (R$ 59.890)

Principais itens de série:

4 airbags (2 frontais e 2 laterais)

Controle eletrônico de estabilidade (ESP)

Assistente de partida em rampa (HSA)

Alerta visual e sonoro de não utilização do cinto de segurança de todos os ocupantes

Sistema Start & Stop

Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)

Luzes de circulação diurna (DRL) em LED

Painel de instrumentos com mostradores em LED

Indicador de temperatura externa

Computador de bordo

Tacômetro

Direção elétrica

Ar-condicionado

Rádio Continental 2DIN (Bluetooth, USB, AUX) com dois alto-falantes

Travas elétricas das portas

Vidros dianteiros elétricos

Renault Kwid 2023: Versão Intense (R$ 64.190)

Principais itens de série: todos da versão Zen mais

Maçanetas externas na cor da carroceria

Retrovisores em preto brilhante

Calotas Flex Wheel 14" Bíton

Retrovisores elétricos

Chave tipo canivete

Câmera de ré

Media Evolution com tela de 8" com Espelhamento de smartphone Android Auto® e Apple CarPlay®, funções Eco Coaching e Eco Scoring integradas ao multimídia

Comando satélite de áudio

Lanternas com assinatura em LED

Opcional: pintura bíton e rodas de liga leve diamantadas 14'' bíton



Renault Kwid 2023: Versão Outsider (R$ 67.690)

Principais itens de série: todos da versão Intense mais

Barras de teto

Molduras de proteção lateral

Skis frontais e traseiros

Bancos exclusivos com detalhes na cor verde Citron

Rodas de liga leve diamantadas 14'' bíton

Renault Kwid 2023: acessórios

O Kwid 2023 também traz uma nova linha de acessórios. São vários kits que incluem itens como rodas de liga leve, câmera de ré, sensor de estacionamento, aerofólio, frisos nas portas, moldura da lanterna traseira, bolsa organizadora e cadeira para carregar animais, entre outros.



Renault on Demand

O Renault On Demand, solução de mobilidade da Renault para o mercado brasileiro, tem diversos planos de assinatura customizáveis de longa duração. Os planos são de 6, 12, 18, 24, 30 ou 36 meses, sem reajustes nas mensalidades ao longo do contrato. No momento da adesão o cliente também pode escolher os planos de quilometragem, com opções de 1.000, 1.500 e 2.000 quilômetros mensais.

Com plano básico de 30 meses, a mensalidade do Kwid sai a partir de R$ 1.250 por mês. O consumidor pode ainda ampliar o valor do primeiro pagamento da assinatura com parcelas reduzidas ao longo do prazo.

A contratação é 100% on-line, realizada no site www.renaultondemand.com.br, incluindo a assinatura digital do contrato e todo o acompanhamento durante o período de utilização do Renault On Demand, como conferir o status do pedido, gerenciar pagamentos e serviços contratados, consultar multas recebidas, entre outros. O cliente também pode realizar a contratação na rede de concessionárias credenciada.

Todos os planos Renault On Demand incluem os serviços:



Manutenção: revisões preventiva e corretiva, além da troca de peças de desgaste natural, incluindo também a troca de pneus.

Gestão de documentos: todos os documentos e taxas relacionados ao veículo como IPVA e licenciamento são gerenciados pelo Renault On Demand.

Seguro Auto: proteção contra roubo, furto, incêndio e terceiros.

Assistência 24 horas: serviços de reboque, chaveiro, retorno ao domicílio, hospedagem, carro reserva, e outros serviços emergenciais disponíveis por meio do 0800 888 1500.

Condutores adicionais ilimitados.

Escolha do final da placa, válida para São Paulo, sem custo adicional.

O cliente pode ainda personalizar sua assinatura incluindo outros serviços. O valor adicional na mensalidade dependerá do plano escolhido:

Entrega do veículo em casa.

Película solar e/ou película de proteção.

Seguro franquia.

Seguro proteção financeira: proteção em caso de desemprego involuntário, incapacidade, morte ou invalidez, em parceria com a seguradora BNP Paribas Cardif.

Ao término do plano, o cliente poderá optar pela renovação antecipada e assim, receber o novo veículo na data de devolução do antigo.

O Renault On Demand está disponível em todos os estados do Brasil.

Fotos do Renault Kwid 2023

Para a redução do consumo de combustível, a Renault inseriu a tecnologia Start&Stop - aquela que desliga o automóvel automaticamente em semáforo ou outras paradas prolongadas (Foto: DIVULGAÇÃO)



Na traseira, as novidades são o para-choque e as lanternas em LED (Foto: DIVULGAÇÃO)



A dianteira traz novo para-choque, luzes de circulação diurna (DRL) em LED em todas as versões (Foto: DIVULGAÇÃO)



Dentro, tem LED também nos mostradores do painel de instrumentos. Todo o painel central tem novo acabamento, com detalhes cromados e na cor preta brilhante ou cinza Cassiopée, dependendo da versão (Foto: DIVULGAÇÃO)



