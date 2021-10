Peugeot tem alta de 146% nas vendas no ano, mas ante 2020 parado

Fortaleza - A Peugeot registrou crescimento de 146% nas vendas acumuladas até o mês de setembro, quando comparado a setembro de 2020. Com 19.981 unidades comercializadas, a francesa superou, nos nove primeiros meses de 2021, o volume total de vendas de 2020 em 53%. Percentuais tão robustos, porém, devem ser lidos lembrando que o ano passado representa uma base de comparação muito baixa. O ano foi atropelado pela pandemia.

Somente no mês de setembro, a marca emplacou praticamente o dobro do volume (95%) em relação a igual período do ano passado, apesar do mercado brasileiro ter apresentado resultado 28% inferior a setembro de 2020. Foi, a propósito, o menor resultado mensal já registrado nos últimos 15 meses.

Quando comparado ao período pré-pandemia, a Peugeot teve 26,6% mais unidades, ante igual período de 2019. Ao todo, 15.788 unidades.

O novo 208 segue como grande destaque nos produtos da montadora em 2021. O modelo alcançou 8,3% de participação de mercado dentro do segmento B Hatch com motorização acima de 1.0 e apresentou crescimento de 517% em volume de vendas, ante os números registrados no ano passado.

Já os resultados do mercado desse mesmo segmento, apresentaram uma queda de 21,5%. Na comparação com o ano de 2019, pré-pandemia, a alta na comercialização do veículo foi de 140%. Em setembro a marca ainda anunciou o início da comercialização da versão elétrica desse hatch esportivo, o e-208 GT, primeiro veículo elétrico da Peugeot no País. Lembre aqui.

A marca também anunciou o lançamento do novo Peugeot e-EXPERT, van média 100% elétrica. “Para a Peugeot, o lançamento desses veículos elétricos não se tratam apenas da oferta de novos produtos, e sim de todo um ecossistema de mobilidade elétrica pensado para o consumidor brasileiro. Esses lançamentos anunciados representam a introdução da eletrificação nosso portfólio, mas também o pontapé inicial para um importante reposicionamento da Marca no país, que tem entre seus pilares estratégicos esse movimento de eletrificação que denominamos Move to Electric” disse em nota Felipe Daemon, Head de Brand Peugeot na América do Sul.

O modelo no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro: apenas Rio e São Paulo o tem à venda por enquanto (Foto: DIVULGAÇÃO PEUGEOT)



