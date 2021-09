Peugeot e-208 GT é lançado no Brasil por R$ 244.990

O Peugeot e-208 GT 2022 é um marco para a montadora no Brasil. O modelo é o primeiro rumo à eletrificação no País. O hatch compacto 100% elétrico tem o seguinte preço de tabela: R$ 244.990

São Paulo - O Peugeot e-208 GT 2022 é um marco para a montadora no Brasil. O modelo é o primeiro rumo à eletrificação no País. O hatch compacto 100% elétrico começa a ser comercializado por R$ 244.990.

Começa a vender apenas no Rio de Janeiro e São Paulo. Para janeiro está prevista a distribuição para o restante do País. Em tempo: a Peugeot se apressou em lembrar que assim também foi feito pelas demais marcas.

A propósito, vem importado da Europa e é posicionado na mesma faixa do Nissan Leaf (R$ 279.990), Fiat 500e (R$ 239.990) e Mini Cooper SE (R$ 239.990).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tem motor elétrico que gera 136 cv e torque imediato de 26,5 kgfm. Faz, segundo a montadora, de 0 a 100 km/h em 8,3 segundos. São três modos de condução disponíveis: Eco, Drive e Sport.

O câmbio tipo joystick tem cinco modos de seleção: P (Park – estacionamento), D (Drive), N (Neutro), R (Ré) e B Mode. Este último age garantindo a regeneração da bateria.

Com 50 kWh de capacidade, o Peugeot e-208 GT é capaz de percorrer até 340 km com carga completa (ciclo WLTP), diz a Peugeot. O veículo pode ser carregado em tomadas convencionais do tipo residenciais ou em carregadores rápidos por meio de um plug.

O sistema é composto por um plug Type 2, para corrente alternada (AC), e plug CCS-2, para corrente continua (DC). O carregamento começa imediatamente após a conexão do cabo.

O usuário acompanha o status a partir das luzes indicativas de recarga (branco = abertura para conexão do plug; verde: piscante = em carregamento e fixo = carga completa; vermelho = anomalia/problema na recarga). Para soltar o plug, basta destravar as portas do veículo.

A francesa afirma que o e-208 GT pode ter 80% da bateria carregada em menos de 30 minutos, caso o usuário utilize uma estação de recarga de 100 kW.

Noutros termos, recuperar cerca de 270 km de autonomia. Os dados de utilização e consumo da bateria e do powertrain elétrico são ilustrados no painel. A bateria tem 8 anos de garantia, com limite de kilometragem de 160 mil km.

ANOTAÇÕES

Poder de carga Tempo previsto (bateria kW a 80%)

1,8 kW (tomada doméstica) - 24h56

11 kW / 22 kW - 04h03

7,4 kW - 06h02

50 kW - 53 minutos

100 kW - 30 minutos

- O Peugeot e-208 GT foi o segundo carro elétrico de produção em série da marca francesa, iniciando as vendas na Europa pouco depois do e-2008.

- Tem 4,05 metros de comprimento, 1,96 m de largura, 1,43 m de altura e um entre-eixos de 2,53 m. Em relação ao peso, tem 1.530 kg contra os 1.178 kg do 208 Griffe.

O motor que entrega 260 Nm de torque imediatos (26,5 kgfm) e 136 cavalos de potência (100 kW), que permite ao modelo acelerar de 0 a 100km/h em 8,3 segundos, segundo a montadora (Foto: DIVULGAÇÃO PEUGEOT)



Tags