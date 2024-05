Tijolão da Nokia voltou: celular é relançado com novas funções

Um dos telefones mais icônico e clássico das décadas de 90 e 2000 está de volta e com novas atualizações, como acesso ao TikTok e ao YouTube; entenda

Qual a pessoa que possui mais de 20 anos e não se lembra do icônico tijolão da Nokia? O celular, lançado em 1999, foi um dos aparelhos mais vendidos da história, com mais de 160 milhões de unidades vendidas, e fez parte da história de muitas famílias brasileiras.

Visando isso, a HDM Global investiu na volta do Nokia 3210, que recebeu o apelido de “tijolão” no Brasil, mas em uma versão moderna, com várias novidades e mantendo o famoso jogo da cobrinha, agora em 3D.

O celular já está disponível na Europa por 79 euros, que equivale a um pouco mais de R$ 400 reais, mas ainda não tem informações de quando vai chegar ao Brasil.