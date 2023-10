TALLOS: terceiro ano consecutivo no Ranking 100 Open Startups

A TALLOS integra mais uma vez o ranking da premiação TOP 100 Open Startups 2023, plataforma internacional de conexão entre corporações e startups, alcançando o segundo lugar na categoria de Customer Service. Especializada em soluções conversacionais você pode conhecer mais AQUI.

Com direito a noite de gala no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, reuniu C-Levels, founders e lideranças das TOP Open Corps - anunciadas em outubro - e das TOP Open Startups premiadas. Representando a TALLOS estavam: Arthur Frota, CEO, Eduardo Forte, CFO, e de Amanda Frota, cofundadora da empresa cearense.

