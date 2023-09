Arthur Frota tem pressa

Arthur Frota é fundador da Tallos e recebeu O POVO Tecnologia no novo escritório - um andar inteiro na Avenida Santos Dumont, para falar de passado, presente e futuro. Arthur tem 31 anos de idade. Ainda aos 30 vendeu 50% da Tallos para a RD Station em um modelo de negócio que o mantém à frente da empresa. “Com autonomia”, faz questão de dizer.

Foi no dia 1 de agosto de 2022 que o jovem apressado, idealista, com muito rigor profissional, exaltando as pessoas que estiveram com ele no início da jornada, assinou a papelada que passava 50% da empresa por ele iniciada em uma garagem de Maracanaú, para uma empresa de marca muito forte. A venda, além do dinheiro, trazia consigo uma aura de sucesso.

Professor e programador no início da carreira, viu no empreendedorismo um caminho para fechar feridas, ajudar a família, sentir-se inserido em atuações grandiosas e, sobretudo, dar significado a um palavra que repete muito: “impactar”. Um dos impactos ele explicou já nas despedidas da nossa conversa “aqui todo mundo é cearense”, disse orgulhoso. Duvidei e pedi que repetisse. “Todos cearenses? Você está me dizendo que 100% dos funcionários são cearenses?”, insisti. A resposta foi surpreendentemente positiva.