Efeito BBB aumenta buscas no dicionário online Dicio*

Em apenas 30 dias de programa, o BBB 22 já teve impacto significativo nas buscas de brasileiros no dicionário online de português mais consultado no país.

Levantamento do DICIO (dicio.com.br) revela quais são as palavras ditas pelos participantes que tiveram aumento na procura de seus significados na plataforma. O resultado originou o TOP 10 Palavras do BBB-22.

Os termos “Flopou” e “Traveco” dividem a liderança da análise. Ambos tiveram aumento de 1700% no número de pesquisas no DICIO. Para chegar nestes valores, a plataforma digital mede a quantidade de acessos nos dois dias anteriores e também nos dois dias posteriores ao pico de buscas por determinada palavra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o diretor de marketing da empresa 7Graus, Paulo Stenzel, responsável pelo dicionário digital, esse boom na procura por palavras relacionadas ao BBB tem seus motivos. “A primeira constatação é que o programa por si só tem uma enorme penetração junto ao público brasileiro, o que é confirmado por pesquisas”, afirma. E realmente, no dia 17 de janeiro, data de estreia do BBB-22, ele foi visto por 39,2 milhões de pessoas, elevando em 45% a audiência do horário, segundo a Kantar IBOPE Media.

“Também há levantamentos que apontam que o consumidor do BBB assiste ao reality em paralelo com outras atividades, como ouvir música e ler. Isso combina com os dados da 7Graus que revelam que as pessoas assistem televisão com o celular na mão, pesquisando tudo em tempo real”, complementa Stenzel.

Ressalta-se que o pico de procura no DICIO acontece pouquíssimo tempo após o participante do BBB ter pronunciado determinada palavra.



Flopou?

“Flopar” é uma gíria e tem relação com fracasso e frustração. Significa “não obter o resultado esperado”. A participante Bárbara utilizou o termo após deixar uma das festas do BBB no início da temporada. Sozinha no quarto, disse: “Ixi, flopou o BBB, é isso? Eita, tanto tempo para entrar nesse programa, o ano que eu entro é o ano que flopa!”, lamentou. Após a frase, a busca por “flopar” bombou na internet.

á a palavra Traveco (que deriva da junção da palavra travesti e do sufixo -eco, que atribui um caráter depreciativo ao que a ele se associa) foi dita por Rodrigo Mussi, participante que já foi eliminado do reality. Na madrugada do dia 21 de janeiro, ele estava em um dos quartos da casa e comentou com o “brother” Elieser: “Eli, estou tentando dormir, mas estou lembrando do pinto do ‘traveco’ que você ficou com medo” - relembrando uma conversa que ambos tiveram anteriormente.

Rodrigo disparou a frase poucas horas após a participante Linn da Quebrada, que se autodenomina travesti, ter entrado no BBB e causado polêmica por ser considerada transfóbica.

Outro termo que bombou no DICIO, com um aumento de 1500% nas buscas, foi “ardiloso”. Em 7 de fevereiro, durante o Jogo da Discórdia no BBB-22, o surfista Pedro Scooby recorreu ao apresentador do reality, Tadeu Schimidt, para saber o significado da palavra. "O que que é ardiloso?", perguntou.

Também tiveram grande aumento nas buscas pelos respectivos significados no dicionário on-line os seguintes termos: denegrir, crioulo, travesti, hétero, respeito, discórdia e perseverança.

TOP 10 PALAVRAS BBB-22



Flopar - aumento de 1700% nas buscas. Período analisado de 03 a 07/02

Pico de pesquisa: 05/02. Pulou de 135 para 2470 buscas.

Traveco - aumento de 1700% nas buscas. Período 19 a 23/01.

Pico de pesquisa: 21/01. Pulou de 25 para 490 buscas.



Ardiloso - aumento de 1540% nas bucas. Período 05 a 09/02.

Pico de pesquisa: 07/02. Pulou de 260 para 4320 buscas.



Denegrir - aumento de 711% nas bucas. Período de 19 a 23/01.

Pico de pesquisa: 21/01. Pulou de 628 para 5090 buscas.



Crioulo - aumento de 545% nas buscas. Período de 06 a 10/02

Pico de pesquisa: 08/02. Pulou de 240 para 1550 buscas.



Travesti - aumento de 360% nas buscas. Período de 19 a 23/01

Pico de pesquisa: 21/01. Pulou de 160 para 745 buscas.



Hétero - aumento de 100% nas buscas. Perído de 08 a 12/02

Pico de pesquisa: 10/02. Pulou de 1270 para 2540 buscas.



Respeito - aumento de 90% nas buscas. Período de 06 a 10/02

Pico de pesquisa: 08/02. Pulou de 1200 para 2300 buscas



Discórdia - aumento de 76% nas buscas. Período de 05 a 09/02

Pico de pesquisa: 07/02. Pulou de de 75 para 135 buscas.



Perseverança - aumento de 72% nas buscas. Período de 22 a 26/01

Pico de pesquisa: 24/01. Pulou de 580 para 1000 buscas



Sobre o Dicio e a 7Graus



Criado em 2009, o Dicio recebe cerca de 100 milhões de visitantes únicos por ano e é o dicionário digital mais consultado do Brasil. O glossário é um dos produtos da 7Graus, empresa portuguesa que é líder em mídia na Internet especializada na criação e distribuição de conteúdos gratuitos que ajudam a vida das pessoas de diferentes maneiras. A empresa gerencia mais de 60 sites relacionados à Educação, Cultura, Carreira, Finanças e Tecnologia, incluindo os populares entre os brasileiros Pensador, Calendarr, sinonimos.com.br, todamateria.com.br e antonimos.com.br