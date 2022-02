Plataforma online quer "transformar" o mercado de locação de imóveis

Proposta de alugar apartamentos através de sites, pelo cartão de crédito e sem fiador ou fiança é objetivo da 7Cantos que atua em Fortaleza, Juazeiro do Norte e algumas capitais do Nordeste

Alugar um imóvel demanda certa dor de cabeça em função da documentação - que nem sempre garante segurança jurídica, sabemos. Pois as proptechs (startups do ramo imobiliário) querem mudar isso por meio da tecnologia. Os diferenciais prometidos estão na dispensa de um fiador ou caução, usando apenas o cartão de crédito. A modalidade, diz a 7Cantos, é tendência no País e no mundo.

Para quem vai colocar o imóvel para alugar, as plataformas podem promover a desintermediação do aluguel, cujo proprietário consegue tratar de forma direta e online com o inquilino. Além disso o proprietário que anuncia, conta com a facilidade de ter o aluguel garantido e em dia, independente de possíveis atrasos do inquilino e ainda pode receber o aluguel de até 12 meses antecipadamente.

Para o CEO da 7Cantos, startup nordestina que atua com uma plataforma online para a locação de imóveis, Paulo Filho, a facilidade do online é o grande atrativo. “O proprietário entra no site, faz o cadastro e o time de especialistas entra em contato para definir os ajustes antes da divulgação. Temos uma equipe de fotógrafos profissionais que ficam à disposição para realizar as imagens e publicar no anúncio. Esse trabalho é todo por nossa conta. O proprietário não se preocupa com nada”, afirma. A 7Cantos já conta com mais de 1.500 imóveis cadastrados na plataforma, atua há mais de seis anos no mercado e já está em Fortaleza, Juazeiro do Norte (CE), Salvador (BA), Recife (PE) e Teresina (PI).

Após o anúncio, o proprietário consegue acompanhar os agendamentos e propostas através da própria plataforma. “Caso ele aceite alguma proposta de locação, nosso time cuidará da segurança financeira da locação, fará a análise de crédito do inquilino até a garantia mensal do aluguel. Todo o processo é virtual, inclusive o contrato que é assinado digitalmente, tudo com segurança e garantia”, explica Paulo.

Mercado

O mercado de proptechs (startups do ramo imobiliário) está bastante aquecido no Brasil. Segundo a empresa de inovação Distrito, o setor levantou US$ 845 milhões em 13 rodadas de investimento no ano passado.

O ramo imobiliário é um dos mais rentáveis do mundo, correspondendo a cerca de 13% do Produto Interno Bruto (PIB) global, e as proptechs prometem movimentar ainda mais ao revolucionar o setor de ponta a ponta – desde a parte de construção até a compra de eletrodomésticos, por exemplo.