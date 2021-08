O POVO Tecnologia debate hoje Telemedicina e o futuro da saÃºde.

Com 70% dos compradores de fora do Ceará, a VCI SA iniciou neste mês as vendas itinerantes das frações imobiliárias do Residence Club at the Hard Rock Hotel Fortaleza, na praia da Lagoinha, a 1 hora da capital cearense.

A incorporadora hoteleira responsável pelos empreendimentos da marca no País nomeou a estratégia de Backstage e começou por Marabá (PA).

A proposta é atrair clientes para adquirir as frações por meio de pontos de vendas tradicionais e online, também devido ao boom do comércio virtual durante a pandemia.

“Nossos canais de venda são omnichannel, ou seja, atuamos com o digital e o cross sale em todas as frentes. Nossos clientes tanto entram pelo digital como pelo presencial, e em toda a jornada do cliente ele é tratado tanto digitalmente como presencial nas salas. Portanto, se considerarmos isso, nossa força digital responde por mais de 70% do impacto nas vendas. Já a assinatura presencial dos contratos responde por cerca de 80% dos contratos, o restante é assinado diretamente no celular com certificação digital e criptografia”, destaca Enio Miranda, Head of Partnerships and Business Intelligence na VCI SA, em nota ao O POVO.

Obras da empresa no Brasil

A VCI SA possui oito projetos multipropriedade da marca Hard Rock Hotel no Brasil, sendo dois no Ceará, com o Residence Club at the Hard Rock Hotel Jeri, em construção no município de Jijoca de Jericoacoara.

Sobre as outras obras no País, há ainda um percentual de aquisição de cotas por estrangeiros que varia mês a mês entre 10% e 12%.

Em fase de finalização, o Residence Club at the Hard Rock Hotel Fortaleza tem entrega prevista até 2022.

A VCI é responsável também pelo empreendimento Residence Club at the Hard Rock Hotel em Ilha do Sol (PR), que também já está em construção e será o único residencial da marca no mundo que fica em uma ilha fluvial e tem águas quentes termais.

Além destes, nos próximos anos a VCI vai entregar mais cinco Residence Club at the Hard Rock Hotel em todo o Brasil, além de um Hard Rock Hotel em São Paulo.

