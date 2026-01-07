Motorola Signature: qual deve ser o preço do novo 'celular de luxo'?

Motorola divulga nova linha de smartphone de luxo; veja preço / Crédito: Divulgação / Motorola

A Motorola anunciou oficialmente nesta terça-feira, 6, o seu novo modelo de smartphone, o Signature, durante a CES 2026, a principal feira de tecnologia do mundo, realizada em Las Vegas (EUA). O aparelho celular inaugura uma série que se posiciona como uma versão melhor da linha Edge. A nova linha representa a primeira incursão da Motorola no segmento de smartphones ultrapremium. O principal destaque do lançamento é o sistema de câmeras triplas, capaz de gravar vídeos em resolução 8K.

O Motorola Signature será um dos poucos dispositivos no mundo equipado com quatro sensores, contando com câmera frontal de 50 megapixels. Além disso, o modelo integra tecnologias de ponta que elevam tanto o patamar de qualidade quanto o valor de mercado dos aparelhos da fabricante. Preço e disponibilidade do Motorola Signature Anunciado globalmente na CES 2026, o Motorola Signature está disponível inicialmente na Europa pelo preço de € 999, aproximadamente R$ 6.275 em conversão direta. O modelo chega nas cores Pantone Carbon e Pantone Martini Olive. Embora a fabricante tenha confirmado que o dispositivo será levado a outros mercados, ainda não há uma data oficial para o lançamento no Brasil.