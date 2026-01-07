Motorola Signature: qual deve ser o preço do novo 'celular de luxo'?Modelo "Signature" marca a entrada da Motorola no mercado ultrapremium e chega à Europa por € 999; confira quanto o dispositivo custará no Brasil
A Motorola anunciou oficialmente nesta terça-feira, 6, o seu novo modelo de smartphone, o Signature, durante a CES 2026, a principal feira de tecnologia do mundo, realizada em Las Vegas (EUA). O aparelho celular inaugura uma série que se posiciona como uma versão melhor da linha Edge.
A nova linha representa a primeira incursão da Motorola no segmento de smartphones ultrapremium. O principal destaque do lançamento é o sistema de câmeras triplas, capaz de gravar vídeos em resolução 8K.
O Motorola Signature será um dos poucos dispositivos no mundo equipado com quatro sensores, contando com câmera frontal de 50 megapixels. Além disso, o modelo integra tecnologias de ponta que elevam tanto o patamar de qualidade quanto o valor de mercado dos aparelhos da fabricante.
Preço e disponibilidade do Motorola Signature
Anunciado globalmente na CES 2026, o Motorola Signature está disponível inicialmente na Europa pelo preço de € 999, aproximadamente R$ 6.275 em conversão direta. O modelo chega nas cores Pantone Carbon e Pantone Martini Olive.
Embora a fabricante tenha confirmado que o dispositivo será levado a outros mercados, ainda não há uma data oficial para o lançamento no Brasil.
Historicamente, o preço no território nacional costuma ser superior à conversão direta devido aos impostos de importação, taxas de distribuição e estratégias de posicionamento da marca no mercado local.
Para fins de comparação, o último lançamento premium da marca, o Edge 60 Pro — lançado em abril de 2025 —, chegou ao mercado europeu custando € 599 (cerca de R$ 3.769,50). No Brasil, o aparelho foi comercializado inicialmente por cerca de R$ 4.500.
Segundo apuração do Bloomberg Línea, o novo Motorola Signature deve chegar às lojas brasileiras nos próximos meses com valor estimado abaixo de R$ 10 mil.
