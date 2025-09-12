Home office: o que são programas para monitorar a produtividade

Quais são e como funcionam programas para monitorar produtividade de trabalho home officeEmpresas utilizam ferramentas para comunicação e monitoramento de equipes que trabalham em regime home office; entenda como elas funcionam
O regime de trabalho home office aumentou desde a pandemia do covid-19, entre os anos de 2020 e 2023. Com a imposibilidade de reunir uma grande número de pessoas em um mesmo espaço, os trabalhadores começaram a trabalhar de casa.
Mas também surgiram alguns argumentos contrários à nova tendência do mercado de trabalho. Dentre eles estão os prejuízos na produtividade dos funcionários.
Este aspecto do teletrabalho voltou à tona na última segunda-feria, 8, após o banco Itaú demitir cerca de mil funcionários sob a alegação de períodos de inatividade durante o turno de trabalho.
A empresa afirma que utilizou softwares que monitoram cliques na tela, abas abertas e entregas de tarefas.
Estes softwares e programas para monitoramento remoto de funcionários são cada vez mais comuns, e trata-se de uma prática legal para os gestores averiguarem a produtividade e o cumprimento das tarefas.
Entenda o que são e como funcionam os programas para monitoramento do trabalho home office.
O que são os programas para monitorar a produtividade?
Para monitorar os funcionários à distância, as empresas estão apostando em softwares de computadores como ferramentas para rastrear a atividade dos colaboradores diretamente dos dispositivos em que eles trabalham.
Portanto, há uma relação entre o período de atividades e a produtividade do funcionário. Além de contabilizar a produtividade, a prática auxilia nos processos de gestão das equipes.
Como funcionam os programas para monitorar a produtividade no home office?
Esses programas são instalados nos dispositivos que serão monitorados ou como extensões dos navegadores, e os controles principais ficam sob resposabilidade das empresas.
Algumas apostam em relatórios manuais e cumprimento de metas. Porém, outras preferem contar com soluções digitais, como softwares inteligentes que podem rastrear tempo trabalhado, realizar capturas de tela e gravações do computador.
Nos programas disponíveis no mercado, também é possível captar os estímulos na tela, como cliques, rolagem e o histórico de abas visitadas, para indicar o grau de interação do empregado.
Um dos softwares mais indicados do mundo, o Time Doctor, também possui recursos para gravar as teclas digitadas durante o uso do dispositivo. Versões mais completas destas ferramentas podem incluir a localização do funcionário via GPS.
Programas para monitoramento no home office: conheça três deles
Alguns programas se destacam na categoria monitoramento de funcionários. Eles possuem versões gratuitas e pagas, mas as primeiras costumam ter muitas desvantagens, principalmente em relação ao número de monitorados. Conheça o Time Doctor, Hubstaff e e ActivTrak.
1. Time Doctor
É um dos softwares de monitoramento mais famosos, com formas avançadas de monitoramento e focado em funcionários remotos e freelancers.
Entre os recursos disponibilizados estão: registrar chegadas com atraso e inatividade; rastrear páginas abertas da web; tirar a foto de um funcionário no trabalho através de uma webcam e gravar as teclas digitadas.
Os preços chegam a cerca de R$ 50 ao mês por usuários. Uma das limitações é a dificuldade de instalação nos computadores.
2. Hubstaff
Este programa também segue o nível de monitoramento do anterior, mas possui ferramentas de gravação de tela, além de cobrar um preço maior - cerca de R$ 106 mensal por usuário.
Os recursos que podem ser utilizados são: geração de relatórios sobre o horário de trabalho dos funcionários; rastreamento da atividade do mouse e do teclado; salvar capturas de tela dos monitores dos funcionários em determinados intervalos; incorporar uma taxa de ganhos por hora e rastrear funcionários via GPS.
3. ActivTrak
O ActivTrak é um serviço de nuvem que analisa automaticamente a produtividade do funcionário. Além das capturas de tela e vídeos, ele envia notificações automáticas sobre violações cometidas.
Também fornece monitoramento do e-mail corporativo dos funcionários e p bloqueio de aplicativos e sites proibidos.
