Home office: o que são programas para monitorar a produtividade

O regime de trabalho home office aumentou desde a pandemia do covid-19, entre os anos de 2020 e 2023. Com a imposibilidade de reunir uma grande número de pessoas em um mesmo espaço, os trabalhadores começaram a trabalhar de casa. Mas também surgiram alguns argumentos contrários à nova tendência do mercado de trabalho. Dentre eles estão os prejuízos na produtividade dos funcionários.

Este aspecto do teletrabalho voltou à tona na última segunda-feria, 8, após o banco Itaú demitir cerca de mil funcionários sob a alegação de períodos de inatividade durante o turno de trabalho. A empresa afirma que utilizou softwares que monitoram cliques na tela, abas abertas e entregas de tarefas. Estes softwares e programas para monitoramento remoto de funcionários são cada vez mais comuns, e trata-se de uma prática legal para os gestores averiguarem a produtividade e o cumprimento das tarefas. Entenda o que são e como funcionam os programas para monitoramento do trabalho home office.



O que são os programas para monitorar a produtividade?

Para monitorar os funcionários à distância, as empresas estão apostando em softwares de computadores como ferramentas para rastrear a atividade dos colaboradores diretamente dos dispositivos em que eles trabalham. Portanto, há uma relação entre o período de atividades e a produtividade do funcionário. Além de contabilizar a produtividade, a prática auxilia nos processos de gestão das equipes. Como funcionam os programas para monitorar a produtividade no home office? Esses programas são instalados nos dispositivos que serão monitorados ou como extensões dos navegadores, e os controles principais ficam sob resposabilidade das empresas.



Algumas apostam em relatórios manuais e cumprimento de metas. Porém, outras preferem contar com soluções digitais, como softwares inteligentes que podem rastrear tempo trabalhado, realizar capturas de tela e gravações do computador. Nos programas disponíveis no mercado, também é possível captar os estímulos na tela, como cliques, rolagem e o histórico de abas visitadas, para indicar o grau de interação do empregado.