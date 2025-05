Veja como ser multitarefas afeta a produtividade e a saúde mental 

Um estudo feito pelo LinkedIn revelou que 87% dos profissionais brasileiros se sentem sobrecarregados com a rapidez das mudanças no ambiente de trabalho e alegam sofrer com a pressão. O número coloca o Brasil entre os países com o maior índice, superando os Estados Unidos (50%), a Alemanha (70%) e a Índia (82%).

Em uma sociedade cada vez mais acelerada e hiperconectada, a habilidade de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, o chamado multitasking, passou a ser vista como sinônimo de eficiência e agilidade. Presente tanto na rotina profissional quanto na vida pessoal, esse comportamento, no entanto, tem gerado alertas por parte de profissionais da saúde. Longe de representar um ganho real de produtividade, a multitarefa pode comprometer o foco, a qualidade do trabalho e, principalmente, a saúde mental.

Entre os principais efeitos do multitasking no corpo e na mente, a psicóloga destaca:

Diante deste cenário, Marcia Cristina Costa Soeiro, profissional da área de psicologia do AmorSaúde, alerta que o multitasking pode trazer uma série de impactos ao bem-estar físico e emocional. “A realização de várias tarefas ao mesmo tempo, conhecida como multitarefa, pode desencadear vários efeitos no corpo e na mente, tanto positivos quanto negativos […]”, explica.

Estresse crônico: sensação de urgência constante e sobrecarga emocional;

sensação de urgência constante e sobrecarga emocional; Ansiedade: preocupação com o acúmulo de demandas e receio de não conseguir cumpri-las;

preocupação com o acúmulo de demandas e receio de não conseguir cumpri-las; Prejuízos na memória: dificuldade de fixar informações e lapsos frequentes;

dificuldade de fixar informações e lapsos frequentes; Fadiga mental: sensação de cansaço intenso mesmo após poucas horas de trabalho;

sensação de cansaço intenso mesmo após poucas horas de trabalho; Queda na qualidade do desempenho: erros mais frequentes e dificuldade em manter o padrão de entrega.

Cérebro humano não foi feito para múltiplas tarefas simultâneas

De acordo com Marcia Cristina Costa Soeiro, uma das maiores armadilhas do multitasking está no comprometimento do foco, especialmente em atividades mais complexas. “Há prejuízo significativo no foco, atrapalhando a realização de atividades complexas porque o cérebro humano não é projetado para lidar com várias tarefas simultaneamente que exigem atenção concentrada”, afirma.

A tentativa de manter várias frentes em andamento pode levar à chamada atenção fragmentada, em que o cérebro não consegue aprofundar-se em nenhuma tarefa com qualidade. A produtividade, portanto, é apenas aparente: há movimento, mas pouco progresso real.

Pessoas mais afetadas pelos efeitos negativos

Embora todos estejam suscetíveis aos impactos da multitarefa, certos perfis são especialmente vulneráveis. Pessoas ansiosas, pessoas com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), estressadas ou deprimidas têm maior propensão a sentir os efeitos nocivos da sobrecarga, explica a psicóloga.