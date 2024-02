A cachorrada invadiu o Tinder! Parceria entre app e Instituto Caramelo busca estimular adoção

Ao dar um match é possível conhecer os pets disponíveis para adoção ao se conectar com o perfil do Instituto Caramelo na plataforma. Entenda

A ação busca estimular a adoção de animais de estimação por meio do aplicativo de relacionamentos. Para isso, um perfil do instituto foi criado na plataforma e está em busca dos matches perfeitos.

Em busca de um AUmor? A mais nova parceria entre o aplicativo de relacionamentos Tinder e o Instituto Caramelo pretende auxiliar na nessa busca. A organização não governamental (ONG) de proteção animal é referência no Brasil e fez com que a cachorrada invadisse o app em prol do estímulo a adoção de animais resgatados das ruas.

Parceria do Tinder com ONG no Brasil busca incentivar adoção de animais no Brasil Crédito: Reprodução/Instituto Caramelo

O perfil exibirá, para todos os outros usuários do Tinder, uma série de fotos dos cachorros dentro de uma layout específico com a logomarca do instituto. Ao receber um like, a conta envia uma mensagem automática direcionando o mais novo match para a página de adoção no site do instituto.

Tinder e ONG animal se unem em campanha para promover adoção de animais resgatados



No endereço virtual, os interessados podem fazer doações, adotar ou apadrinhar algum pet, além de poderem realizar denúncias de abuso, abandono e maus-tratos a animais.

Parceria com o Tinder busca incentivar adoção de animais resgatados Crédito: Reprodução/Site Instituto Caramelo

A campanha, segundo o Tinder, se baseia no fato de que o interesse em "cachorros" estar entre os 10 interesses mais populares entre os usuários do aplicativo em todo o mundo. Por isso, as expectativas das duas instituições são de que os resultados da parceria sejam positivos.

Um novo levantamento feito pela plataforma indica ainda que 60% dos usuários do Tinder têm maior probabilidade de dar match em perfis que exibem fotos de cães.