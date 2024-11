Raphinha presenteia Lamine Yamal com iPhone de ouro

Uma das grandes duplas desta temporada no futebol europeu é formada por Raphinha e Lamine Yamal no Barcelona. Os dois jogadores se entendem muito bem dentro e fora de campo. O brasileiro não poupa elogios à jovem promessa do clube e o presenteou com um iPhone banhado a ouro, avaliado em cerca de 10 mil euros (R$ 61,2 mil), em comemoração à conquista do Troféu Kopa, durante a cerimônia da Bola de Ouro.

O telefone de última geração teve uma personalização com o nome de Lamine Yamal, seu número (19) e o escudo do Barça. Ao mesmo tempo, a atitude fez muita gente lembrar de Messi, que presenteou seus companheiros da seleção argentina com celulares semelhantes.