ChatGPT: a inteligência artificial pode ser aliada da educação?

Especialista explica como usar sistema em benefício do ensino, ultrapassando as dificuldades causadas pela ferramenta

Em novembro de 2022 um sistema de chat baseado em inteligência artificial, batizado de ChatGPT, surgiu causando alvoroço entre adeptos da tecnologia. Quase um ano após a sua criação, pela empresa americana OpenAI, a ferramenta segue incendiando debates quando o assunto é a utilização dela na educação. Afinal, é ou não é possível fazer o recurso ser um aliado dos professores na sala de aula?

O chat ganhou forte repercussão e viralizou nas redes sociais por imitar a linguagem humana. Por meio dele é possível, por exemplo, ter respostas para inúmeras perguntas. É como conversar com uma pessoa, capaz de dar opiniões, falar em diversos idiomas e escrever sobre os mais variados acontecimentos.

Devido a semelhança textual do robô com a escrita humana, escolas do mundo inteiro começaram a se preocupar em como esse sistema poderia ser utilizado pelos alunos. Em Nova York, autoridades de ensino chegaram a bloquear o site, restringindo o acesso dele em dispositivos e redes internas de escolas.