Erramos: Aparelhos de TV Box apreendidos são transformados em minicomputadores

No dia 20 de maio de 2023, O POVO publicou matéria “Aparelhos de TV Box apreendidos são transformados em minicomputadores”.

De forma errônea, foi utilizada imagem ilustrativa do produto Smart TV Box 4K - STV-3000 da Aquário (KIDASEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 84.978.485/0001-82, com sede na Av. Prefeito Sincler Sambatti, 9479, Zona 38, CEP 87055-405, cidade de Maringá, Paraná), empresa brasileira de telecomunicações.

O uso da imagem vinculou o equipamento a produtos apreendidos, o que não corresponde à verdade.

Como é sabido, todos os produtos da empresa Aquário, que possui mais de 45 anos de mercado, possuem homologação da Anatel e estão liberados para serem distribuídos e comercializados em todo o território nacional, sendo que a homologação atesta a qualidade e garantia dos produtos. A homologação do modelo SVT-3000 está registrada na Anatel no nº 10319-21-02250.

Sendo assim, O POVO reconhece e corrige o erro. A imagem utilizada na matéria original já foi corrigida.