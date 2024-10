Mulher descobre traição e entrega namorado para deportação; entenda

Em seu vídeo, a tiktoker @monts.user555 detalha como flagrou seu namorado traindo e o denunciou para deportação Crédito: Reprodução/ TikTok @monts.user555

Uma mulher ficou furiosa ao descobrir que seu então namorado havia lhe traído e planejou a vingança mais cruel possível. Na época, seu ex vivia nos Estados Unidos como imigrante ilegal. Tudo começou quando a mulher decidiu checar o telefone do namorado enquanto transferia suas últimas fotos das férias. O que ela encontrou a deixou completamente arrasada. Em vez de memórias felizes, ela encontrou mensagens que deixavam claro o adultério.



Após um breve momento de choro no banheiro, ela escolheu não confrontá-lo ou fazer uma cena. De acordo com seu vídeo viral no perfil @monts.user555 do TikTok, que já acumulou mais de 1 milhão de visualizações, seu plano foi colocado em prática naquela mesma noite. Ela sabia que seu namorado teria folga no dia seguinte, então sugeriu casualmente uma viagem. “Que tal irmos ao Six Flags?”, ela propôs. O namorado concordou imediatamente. Mulher descobre traição e entrega namorado: plano em prática Primeiro, ela o convenceu a comprar tudo o que precisariam para a viagem. Depois, sugeriu que ele usasse o banheiro antes de saírem, para evitar paradas desnecessárias, e o fez descansar enquanto ela dirigia.

Quando se aproximaram do trecho final, perto da fronteira, uma inspeção de rotina acordou o passageiro desavisado, mas já era tarde demais.

A vingança não parou aí. Ela disse friamente: “Você quer ser um idiota? Então vá ser um idiota e comece do zero. Ou volte por conta própria ou peça para ela te buscar, mas você não vai mais me usar.” Ela se virou, o deixou e deu a ele uma moeda de 50 pesos.

Em sua história viral no TikTok sobre deixar o ex-namorado na fronteira mexicana, a mulher relembrou ter encontrado “coragem” para seguir com sua vingança ao lembrar das provas da traição que encontrou no telefone. “Não me arrependo disso”, afirmou. Os espectadores ficaram impressionados com a frieza de seus métodos, comentando que sua história de vingança será lembrada como uma das “melhores de todos os tempos”. Mulher descobre traição e entrega namorado: episódio semelhante vira programa nos EUA No início deste ano, a tiktoker Reesa Teesa também se tornou viral ao expor verdades sobre seu rompimento com um “mentiroso patológico”. Sua história se espalhou tanto que agora está sendo adaptada para um filme.