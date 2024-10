Pix fora do ar: como confirmar falha no serviço e o que fazer

Pix fora do ar? Sites online permitem verificar o funcionamento do sistema de pagamentos instantâneo brasileiro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Falhas na conexão com a internet, problemas no servidor de instituições financeiras e até mesmo manutenções programadas podem deixar o Sistema de Pagamentos Instantâneos (Pix) indisponível temporariamente. Existem algumas ferramentas de consulta online que fornecem informações sobre o problema e por meio das quais é possível verificar o funcionamento do serviço. Conheça cada uma delas e saiba o que fazer quando o PIX fica fora do ar. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como saber se o Pix está fora do ar? Ao perceber alguma falha ao realizar uma transferência via Pix, deve-se verificar se o erro compromete outras transações bancárias. Assim, é possível descobrir se a falha é no aplicativo do banco ou se é apenas no sistema de pagamentos instantâneos.

A plataforma Downdetector também é uma das alternativas para verificar o status do serviço, uma vez que permite aos usuários consultarem o funcionamento e possíveis falhas em tempo real. Ela reúne informações coletadas em redes sociais e comentários de usuários da própria plataforma em gráficos de fácil entendimento, com o histórico de falhas de cada instituição financeira. O Banco Central do Brasil, idealizador do Pix, também fornece informações a respeito do serviço. No site da instituição são publicadas informações relacionadas ao sistema, como vazamento de chaves e FAQ com dúvidas mais frequentes.