Para Febraban, um dos caminhos ao invés de proibir Pix em bets é impor limite por transação

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, reiterou nesta quarta-feira, 2, que o setor bancário defende que meios de pagamento instantâneo, como o PIX, fiquem temporariamente suspensos para o pagamento de jogos de apostas online. Ele também admitiu que uma possibilidade seria impor uma espécie de limite ao uso desses meios até que a regulamentação do setor de apostas seja concluída.

"Um dos caminhos, ao invés de proibir o uso de meios instantâneos como o PIX para pagamento de apostas, é limitar, impor limites, por transação. Isso já acontece hoje. Por exemplo, no período noturno, das 20h até as 6h. Mas, de novo, o foco aqui não é um instrumento específico de pagamento. O foco é encontrar caminhos para evitar uma deterioração do nível de endividamento das famílias", disse após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em Brasília. Ele defendeu que seja feito um "freio de arrumação" enquanto não haja uma regulamentação definitiva das bets.

O presidente reiterou que o Brasil vive o melhor momento no mercado de crédito pós pandemia e, por isso, não deveria "abrir nenhum flanco para que o endividamento das famílias fique comprometido". "Nós nos deparamos com dados alarmantes do Banco Central que mostram claramente que o orçamento das famílias tem sido usado para pagamento de apostas", disse. Ele reforçou que ninguém tinha exata dimensão do crescimento exponencial das bets.