X volta atrás e nomeia representantes no Brasil; Moraes aguarda

Perfil de Elon Musk no X, antigo Twitter Crédito: Reprodução/ Getty Images

O X (antigo Twitter) está cada vez mais próximo de retornar ao Brasil. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou, em decisão proferida nesta quinta-feira, 19, que o X informou à Corte a indicação de dois representantes legais no País. A ausência de prepostos da empresa foi um dos motivos para a suspensão da plataforma em terras brasileiras desde o dia 31 de agosto. Veja abaixo quem são os indicados. Moraes ressaltou, contudo, que o X não comprovou a validade da representação legal. "Não há qualquer prova da regularidade da representação da X Brasil Internet Ltda. em território brasileiro, bem como na licitude da constituição de novos advogados", pontuou na decisão.

X funcionou até na sede do STF; ENTENDA como Musk dribla bloqueio Diante disso, o ministro deu um prazo de 24 horas para que os advogados responsáveis comprovem "a regularidade e validade da representação legal da empresa". Segundo o repórter setorista do Poder Judiciário no Correio Braziliense, Renato Souza, os profissionais que Elon Musk nomeou para representar a rede social no Brasil seriam os advogados André Zonaro Giacchetta e Sérgio Rosenthal.

Representantes do X no Brasil: quem são os escolhidos Sérgio Rosenthal Segundo sua conta no LinkedIn, Sérgio Rosenthal é criminalista com 35 anos de atuação profissional. Suas formações incluem mestrado em Direito Penal e especializações em Direito Penal Econômico e Direito Penal. Ele foi presidente da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), presidente do Movimento de Defesa da Advocacia (MDA) e diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim). É membro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) e do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP). André Zonaro Giacchetta André Zonaro atua há 20 anos na área, com mestrado em Direito Comercial e especialização em Processo Civil.