X volta a ser bloqueado no Brasil? Anatel notifica Cloudflare

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) forneceu, nesta quarta-feira, 18, orientou aos provedores de internet do país para voltar a bloquear o aplicativo X, anteriormente conhecido como Twitter.

O órgão identificou que o X estava usando utilizando endereços de IP vinculados ao serviço Cloudflare, permitindo que os usuários pudessem voltar a usar a plataforma e notificou a empresa. As informações são do GLOBO.

Desde 30 de agosto a plataforma está suspensa por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes motivada pela recusa de Elon Musk em bloquear contas ligadas a investigações sobre atos antidemocráticos e milícias, além do fechamento do escritório do X no Brasil e a ausência de um representante legal da empresa.