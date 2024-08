Elon Musk ironiza Moraes e compara ministro a vilões após ameaça de derrubada do X

O bilionário Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter), publicou em seu perfil na rede social uma foto produzida por inteligência artificial comparando o ministro Alexandre de Moraes a vilões dos filmes Harry Potter e Star Wars.

O ministro havia, nesta quarta-feira, 28,, dado prazo de 24 horas para que Musk nomeasse um novo representante legal para o X no Brasil, sob a pena da rede social ter suas operações suspensas no País. A conta institucional do Supremo Tribunal Federal no X enviou a intimação por meio da própria rede social, em resposta ao perfil oficial da plataforma. O perfil pessoal do empresário também foi marcado na publicação.

Juristas ouvidos pelo Estadão/Broadcast consideram que a intimação emitida pelo por meio da própria plataforma, é atípica e ilegal.