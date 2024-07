Grupo que vazou dados da Disney critica postura "antiartista" da empresa

A organização se posiciona como hacktivista. Em uma declaração ao Wall Street Journal, a NullBulge revelou que divulgou os dados imediatamente porque sentiu que seria "ineficaz" fazer exigências à empresa.

Ao contrário de muitos hackers, o NullBulge parece não estar interessado em recompensas financeiras. O grupo não solicitou publicamente dinheiro da Disney e postou a primeira seleção de arquivos de seu conjunto de dados roubados imediatamente.

#DisneySlackLeak#Disney has had their entire dev slack dumped. 1.1TiB of files and chat messages. Anything we could get our hands on, we downloaded and packaged up. Want to see what goes on behind the doors? go grab it.https://t.co/saVx4lxgsy pic.twitter.com/FitM8hmOEE