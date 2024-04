Após Girão agradecer Elon Musk em inglês, bilionário responde: "De nada"

O bilionário Elon Musk respondeu o vídeo do senador Eduardo Girão (Novo), após o parlamentar ter usado a tribuna para discursar em inglês no plenário para agradecer o apoio do sul-africano "à liberdade de expressão" e embates com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Elon Musk ompartilhou o vídeo de Girão e respondeu: "You are most welcome", traduzido para português como "de nada", em sua forma mais enfática.



Girão disse, na terça-feira, 9, que a posição de Musk "contra decisões autoritárias são um reforço para o retorno da democracia no Brasil". Para ele, o povo brasileiro está "sufocado pelo medo" e as críticas do empresário a Moraes "servem como uma chama de esperança".