Roubo de celulares: Brasil concentra iniciativas de proteção ao usuário

No Brasil, são roubados 2,7 mil celulares por dia, o que faz com que governos e empresas aprimorem sistemas de segurança

A novidade se soma às iniciativas governamentais lançadas no último ano, como o serviço Celular Seguro, operado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a ferramenta Meu Celular, da Secretaria de Segurança Pública do Ceará. Entenda por que o País concentra investimentos na área de cibersegurança.

Só no Ceará, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Fortaleza teve, sozinha, uma média de 45 celulares roubados por dia, totalizando 16500 casos de Crimes Violentos Contra o Patrimônio.

Já os furtos - casos em que não há ameaça à integridade física da pessoa - somaram um total de 9941 ocorrências.

Além do prejuízo financeiro, o cidadão que tem seu celular extraviado pode correr riscos ao ter dados pessoais sensíveis expostos. Por esse motivo, governos e iniciativa privada investem em mecanismos de segurança para dispositivos móveis.

Os bens mais importantes são os dados

Muitas pessoas encaram o interesse de criminosos por celulares como uma evidência que os aparelhos e seus componentes físicos são extremamente valiosos. Na verdade, o que inúmeras investigações policiais sugerem é que o que importa mesmo para os bandidos são os dados que constam nos aparelhos.

Em posse de smartphones desbloqueados, os criminosos utilizam as informações das vítimas para criar contas em bancos, falsificar documentos e realizar outros crimes financeiros. Quando bem-sucedidas, estas ações rendem muito mais dinheiro do que a revenda das peças e dos celulares em si.

Inteligência Artificial é aliada contra o crime

Alvo de debates intensos no Congresso Nacional, as ferramentas de inteligência artificial são as principais aliadas do Google nos novos recursos antirroubo.