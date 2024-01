Golpe Nubank: veja como funciona e como se proteger

Golpe Nubank: saiba como se proteger Crédito: Divulgação/ Nubank

No último ano, os brasileiros têm sido expostos a uma abundância de golpes pelos telefones. Um novo golpe, que tem se popularizado, utiliza a empresa de serviços financeiros Nubank e tenta fazer o usuário entrar em contato com uma falsa central de atendimento. Veja como funciona o golpe Nubank e como se proteger.

Golpe Nubank: Golpistas entram em contato por SMS ou ligação A nova prática usando o nome da Nubank consiste no envio de SMS ou ligação para o consumidor relatando que foi feita uma compra com o cartão da empresa. Então, pedem para confirmar a transação e entrar em contato com um falso número de telefone do banco ou clicar em algum link - no caso das mensagens de texto.

No texto da mensagem é comum aparecer o número 0800, um tipo de Discagem Direta Gratuita (DDG), para passar credibilidade. No caso da ligação telefônica, uma secretária eletrônica informa sobre a compra e pede para discar algum número caso não reconheça o valor. Ao apertar o número, o cliente é direcionado para uma central falsa, onde ele passa a conversar com uma pessoa de verdade, e não mais um robô. Ao entrar em contato, o cidadão cai no golpe e seus dados podem ser roubados.

Golpe Nubank: Como identificar golpes por SMS Para não cair em golpes por meio de mensagens de SMS, o consumidor pode tomar alguns cuidados como: Evite clicar em links por SMS

Dificilmente os bancos ou instituições financeiras entram em contato solicitando que seus clientes acessem determinado link para resolver alguma questão. Outros canais oficiais mais confiáveis podem ser acionados em caso de problemas.

Instituições financeiras utilizam números com até seis dígitos

Ficar de olho em detalhes da mensagem, do número que ligou e do site que foi acessado também ajuda a não cair em golpes financeiros. Lembre-se: as mensagens enviadas pelas instituições financeiras, geralmente, apresentam números com até seis dígitos.

Verifique se há algum erro gramatical

Também vale estar atento para erros gramaticais nos textos recebidos. Caso você perceba algum, já considere que se trata de uma fraude. O mesmo vale para o domínio dos sites que aparecem na mensagem.

O site da Nubank também alerta para números. Segundo a empresa, eles só entram em contato via redes sociais, pelos perfis oficiais, ou pelos números de telefone oficiais. Site dá dicas para evitar os golpes mais aplicados nos meios digitais; VEJA