EA FC ganha evento temático da Champions League em seu lançamento

Com a mudança de Fifa para EA FC, o jogo teve sua estreia mundial nesta sexta, 29. Com o lançamento, trouxeram uma evento da Champions League; veja

Nesta sexta-feira, 30, teve o lançamento mundial do EA FC, o "substituto" do Fifa. A Eletronic Arts, detentora do jogo, trouxe junto com a estreia do game um evento temático da Liga dos Campeões para o Ultimate Team (principal modo online do jogo).

Apesar de desconciliar a imagem do seu jogo com a entidade máxima do futebol, Fifa, a EA ainda possui direitos de imagem com a Champions League masculina e feminina, Europa League e Conference League, competições organizadas pela Uefa.

