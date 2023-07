Threads: veja como apagar perfil sem excluir Instagram

Criou uma conta no Threads sem ler os termos de uso? Você não foi o único; confira como não perder a conta do Instagram

Com lançamento adiantado para a noite de quarta-feira, 5, o novo Twitter ganhou usuários apressados e ávidos para descobrir como é a interface do Threads. Como confirmou Mark Zuckerberg, em sete horas, o Threads chegou a 10 milhões de usuários.

No entanto, a nova rede social da vez traz um ponto polêmico nos termos de uso: "Você pode desativar seu perfil do Threads a qualquer momento, mas ele só pode ser deletado se você deletar sua conta do Instagram”. Para ter acesso à plataforma, é necessário criar uma conta a partir do login do Instagram.



Ou seja, a criação de uma conta no Threads se dá por meio do compartilhamento de dados e do vínculo com o Instagram. Mas, afinal, é possível apagar o Threads sem perder o Instagram? Confira abaixo:

Threads: é possível apagar a conta sem perder o Instagram?

Apesar de não ser possível excluir o Threads sem perder a rede social pré-existente, há uma alternativa: desativar temporariamente sua conta sem perder o Instagram. A Meta, corporação responsável pelo Instagram, pelo Facebook e pelo WhatsApp, explica que o Threads é um serviço fornecido pelo Instagram, e portanto, um faz parte do outro.

Em outras palavras, a Meta mantém como refém as contas do Instagram para incentivar os internautas a usarem o Threads.

Ao concluir a opção de desativar a conta no Threads o seu perfil — que foi inativado, mas não foi completamente excluído — não será visualizado por outros usuários. Porém, a conta ainda contabilizará como um usuário da plataforma.

Threads: passo a passo para desativar temporariamente a conta no novo Twitter



Passo 1: no aplicativo do Threads, toque no ícone do perfil ao lado direito da tela no canto inferior

no aplicativo do Threads, toque no ícone do perfil ao lado direito da tela no canto inferior Passo 2: toque no ícone do menu de duas linhas no canto superior direito do seu perfil

toque no ícone do menu de duas linhas no canto superior direito do seu perfil Passo 3: toque no ícone Conta

toque no ícone Conta Passo 4: toque em Desativar perfil

toque em Desativar perfil Passo 5: toque em Desativar perfil do Threads

toque em Desativar perfil do Threads Passo 6: confirme sua escolha para Desativar

Caso mude de ideia no processo, é possível reativar a conta. No entanto, a reativação só pode ser feita uma vez por semana.