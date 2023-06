O POVO News: crimes no Discord aumentam pressão para regulação das redes sociais

A edição também fala sobre o pedido de exoneração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto e o encontro de Lula com o presidente da Argentina

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 26. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. O deputado federal André Fernandes (PL-CE) convocou a primeira-dama Janja Silva para depor na CPMI.

Assista ao vivo:

Seguindo a mesma linha, a edição comenta a determinação da ministra Cármen Lúcia em manter a obrigatoriedade de Mauro Cid e coronel Lawand comparecerem à CPMI. O coronel Jorge Eduardo Naime, por sua vez, apresentou um atestado justificando que não iria comparecer à Comissão, mas ainda assim prestou depoimento.

O programa também discute os dias de julgamento da Chacina do Curió, que resultou na condenação de quatro policiais militares por homicídio. Para explicar sobre o assunto, o O POVO News conversa com o procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro. Outro foco serão as denúncias de crimes no aplicativo Discord, aumentando a pressão para a regulação das redes sociais.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), o programa comenta sobre o encontro do petista com o presidente da Argentina, Alberto Fernandez no Palácio do Planalto.

Além disso, a edição explica o pedido da senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA) para exonerar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, do cargo. A solicitação foi encaminhada na última sexta-feira, 23, ao Conselho Monetário Nacional (CMN).

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

