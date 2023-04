Superiate sustentável construído por impressão 3D tem 'asas' de vidros e fica 'invisível' em alto mar

Um superiate sustentável de 88 metros de comprimento e que se camufla em alto mar. Esse é projeto Pegasus da Jozeph Forakis Design, agência de design estratégico, que busca ser o pioneiro na construção de um superiate impresso em 3D.

A embarcação terá “asas” com vidros espelhados que farão com que o ambiente ao seu redor seja refletido, tornando o superiate em “virtualmente invisível” enquanto navega.

No site oficial da agência, o idealizador do projeto, Jozeph Forakis, conta que a inspiração para o projeto surgiu na ilha de Koufonissi, na Grécia, quando pensou em “honrar a natureza” e misturá-la com o iate.

“Futuro sustentável coletivo”

O super iate será abastecido por meio de painéis solares que alimentam eletrolisadores que extraem hidrogênio do mar, convertendo-o em eletricidade e alimentando sistemas operacionais da embarcação.

Segundo Forakis, é “hora de saltos corajosos em direção ao nosso futuro sustentável coletivo”, visando o “futuro próximo da indústria de superiates” em que homem e máquina vivem em harmonia com o meio ambiente.

A embarcação será construída por meio de impressão 3D robótica que exigirá “menos energia, material, desperdício, espaço e tempo” do que uma embarcação mais tradicional.

O interior do Pegasus será equipado com várias comodidades, como uma piscina-aquário, a qual também servirá como heliporto. A construção também terá um jardim hidropônico com alimentos frescos e purificação do ar.

Até 2030

Apesar do projeto chamativo e das consultas sérias para torná-lo real, a agência estima que o Pegasus demore de 5 a 7 anos para ser construído e espera que o superiate esteja pronto em 2030.

