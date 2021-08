Site da Lojas Renner fica fora do ar após ataque hacker

O prefeito José Sarto (PDT) indeferiu o tombamento provisório do edifício São Pedro, na rua Arariús, 09, Praia de Iracema. Na prática, abre caminho para a demolição. O decreto 15.096, publicado na edição de ontem do Diário Oficial, argumenta que o prédio possui inúmeras patologias de alto grau, especialmente na estrutura de concreto armado. Isto tornaria inviável economicamente a recuperação da estrutura.

O texto cita laudo técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) e alega que a recuperação implicaria mutilação do edifício, com o comprometimento da preservação. Co-assina o decreto o procurador-geral do Município, Fernando Oliveira.

O decreto de ontem demole uma polêmica antiga a envolver os proprietários, o Município e a opinião de muitos que sonhavam em ver o São Pedro recuperado. Hoje degradado, o Edifício São Pedro foi construído em 1950 e o primeiro com mais de dois andares na praia. Ele inaugurou a hotelaria na região. Até então, a atividade era concentrada no Centro.

Resposta política e resposta urbana

A morte do feirante Naison Abdego no confronto com a Guarda Municipal, na região da José Avelino, exige respostas por parte da Prefeitura e do Governo. Do município porque a suspeição recai sobre a Guarda Municipal. Do Estado porque cabe à Polícia Civil investigar e elucidar. A criação do comitê de crise pela Prefeitura foi uma resposta política ante a comoção causada pela morte do feirante. À rádio O POVO CBN, o secretário de Governo e um dos coordenadores do comitê, Renato Lima, não quis antecipar até onde irá esticar a corda com os ditos feirantes. O limite aceitável é o de preservar o espaço público para o público. Caso ceda, será tarde reverter. A Cidade já decidiu o uso da José Avelino no Fortaleza 2040: um corredor turístico e cultural.

PRF ganha 7 carros de luxo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) integrou à frota um Range Rover Velar, um Mercedes-Benz E 300, um BMW 320I, um BMW 330I, um Toyota Tundra, um Porsche Cayenne e um Jeep Grand Cherokee. Já havia um Camaro e um Dodge Challenger. Já havia um Camaro e um Dodge Challenger. Os veículos foram confiscados de traficantes no Mato Grosso do Sul. São automóveis caros e de manutenção também cara. Levar a leilão seria uma atitude mais adequada.

Guanabara fecha com Nord Hotels

A Rede Nord Hotels e a Expresso Guanabara fecharam uma parceria. Quem embarcar nos ônibus da Guanabara para os destinos onde haja um hotel da Nord terá um desconto de 25% na diária. Está em João Pessoa, Campina Grande e Patos, na Paraíba, e em Juazeiro do Norte, no Ceará.

Ciberataque à Renner

A rede de lojas Renner enfrentou ontem um ataque Ransomware - um tipo de programa de computador inserido no sistema com a intenção de bloquear para exigência de resgate. O sistema saiu de operação. Vendas foram suspensas. Em comunicado, a empresa disse que as informações em seus principais bancos de dados foram preservadas.





