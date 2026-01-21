Quais os limites de THC para evitar dependência de maconha?

Embora o THC seja o fator de risco mais importante, outros canabinoides e o método de consumo – baseados, vaporizadores ou comestíveis – alteram significativamente a dose e os efeitos / Crédito: FÁBIO LIMA / O POVO

Resumo Estudo define limites semanais de consumo de THC para reduzir risco de transtorno por uso de cannabis (TUC).

O consumo diário de um baseado (cerca de 7 mg de THC) é suficiente para TUC em qualquer idade, mostram pesquisadores.

Estudo usou dados de 150 adolescentes e adultos, mas a amostra é pequena e o teor de THC foi estimado.

Especialistas defendem regulamentação e rotulagem clara do teor de THC, similar ao álcool, para controle de riscos. Um estudo publicado na revista da Sociedade para o Estudo da Dependência Química em 12 de janeiro estimou qual é a dose semanal de maconha a partir da qual há um aumento significativo do risco de desenvolver transtorno por uso de cannabis (TUC).

Estima-se que 22% dos consumidores de maconha em algum momento sofrerão de TUC. O transtorno ocorre quando alguém não consegue mais controlar adequadamente o uso da maconha, apesar dos problemas evidentes na vida cotidiana.

A pesquisa chefiada pela psicóloga e pesquisadora de dependência química na Universidade de Bath, no Reino Unido, Rachel L. Thorne, definiu que cada unidade de tetrahidrocanabinol (THC), responsável pelos efeitos psicoativos da maconha, equivale a 5 miligramas.

O objetivo foi ter uma medida análoga à usada para medir o consumo de doses de álcool. O estudo concluiu que o consumo de 6 unidades de THC (30 mg) por semana por adolescentes e 8,3 unidades por adultos (41,3 mg) é suficiente para o desenvolvimento de sintomas de TUC. Caso o consumo seja superior a 6,45 unidades (32,2 mg) por adolescentes e 13,4 unidades (67 mg) por adultos, há risco de transtorno moderado a grave. "Este artigo representa o que acreditamos ser a primeira tentativa de determinar os limites de risco de TUC por unidades padrão semanais de THC consumidas", afirmam os pesquisadores, que reconhecem que outros fatores, além da frequência e quantidade, também podem aumentar o risco de um indivíduo desenvolver sintomas de TUC.

Ao contrário do álcool, a maconha contém muitos ingredientes ativos cuja interação influencia seus efeitos e riscos. Embora o THC seja o fator de risco mais importante, outros canabinoides e o método de consumo – baseados, vaporizadores ou comestíveis – alteram significativamente a dose e os efeitos. Mesmo assim, os resultados indicam que o consumo diário de um baseado é o suficiente para o desenvolvimento de TUC em qualquer idade, diz o estudo. Outras pesquisas estimaram que um baseado médio tem cerca de 7 mg de THC.