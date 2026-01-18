Janeiro Roxo: Hanseníase tem tratamento e cura

Hanseníase tem cura e tratamento gratuito ofertado pelo SUS; saiba mais / Crédito: Reprodução / Secretária da Saúde de Sergipe / saude.se.gov.br

Resumo A hanseníase, antiga 'lepra', ainda enfrenta estigma e desinformação no Brasil, segundo país com mais casos. A campanha Janeiro Roxo visa o diagnóstico precoce e o acesso a tratamento gratuito pelo SUS, crucial para interromper a transmissão e evitar sequelas. Conhecida na Bíblia como “lepra”, a hanseníase é uma das doenças mais antigas da humanidade, que atinge a pele e os nervos periféricos.

Apesar do avanço científico e da existência de um tratamento eficaz e gratuito, a enfermidade ainda carrega um forte estigma social e enfrenta o desafio da desinformação, contribuindo para o diagnóstico tardio e a manutenção da cadeia de transmissão.

Para a pesquisadora Aymée Rocha, do NHR Brasil (Netherlands Leprosy Relief), organização brasileira ligada a uma ONG holandesa que atua no combate à hanseníase e outras doenças tropicais negligenciadas, a campanha é essencial para dar visibilidade ao tema. “Tem aquele ditado: o que não é visto não é lembrado. O Janeiro Roxo é um chamado para que não esqueçamos da hanseníase”, afirma. Transmissível, mas com cura, a hanseníase tem seu tratamento disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Uma vez iniciado, o paciente deixa de transmitir a doença, tornando o diagnóstico precoce uma das principais estratégias para interromper a cadeia de contágio e evitar sequelas graves.

Hanseníase: uma doença socialmente silenciada A hanseníase é causada por uma bactéria descoberta há mais de 150 anos, a Mycobacterium leprae. Porém, o tratamento realmente eficaz, a poliquimioterapia, só foi incorporado amplamente entre as décadas de 1980 e 1990. “Esse atraso histórico contribuiu para a alta proliferação, para as medidas extremas adotadas no passado e para a consolidação do preconceito que persiste”, diz Aymée. Uma das discussões atuais propõe substituir o termo “doença negligenciada” por “doença socialmente silenciada”. A trajetória da hanseníase foi marcada por práticas de isolamento e segregação. Durante décadas, pessoas acometidas pela doença foram rotuladas como “leprosas” e submetidas a internações compulsórias, violando os direitos humanos.

Importância do Janeiro Roxo Apenas a partir da década de 1970, uma legislação passou a proibir o uso do termo “lepra” por profissionais de saúde e a existência de “leprosários”. A mudança de nomenclatura para hanseníase, em referência ao médico norueguês Gerhard Hansen, que identificou a bactéria, simboliza uma virada na forma de encarar o problema.