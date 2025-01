Hanseníase: com mais de mil casos em 2024 no Ceará, doença pode ser agravada por diagnóstico tardio

Antibiótico contra bactéria que causa hanseníase é gratuito e disponível em postos de saúde / Crédito: Gutemberg Brito/Instituto Oswaldo Cruz

O Ceará registrou 1.102 casos de hanseníase em 2024. O número é menor do que os identificados em 2023, mas segue a média de casos anuais da última década no Estado. A doença, que ainda é considerada um problema de saúde pública no Brasil, pode ser curada e tem tratamento simples e gratuito. No entanto, a procura tardia pelo diagnóstico pode resultar em sequelas incapacitantes. A hanseníase é rodeada de estigmas devido ao histórico de exclusão que pessoas infectadas eram impostas. Com os tratamentos disponíveis atualmente, a administração de um antibiótico específico para a doença por seis meses a um ano pode ser suficiente para atingir a cura.

O remédio é oferecido em postos de saúde. A transmissão também pode ser interrompida ainda no início do tratamento, sem necessidade de isolamento do paciente.

O desafio de chegar ao diagnóstico da hanseníase O sucesso do tratamento, a garantia de uma vida sem sequelas e a diminuição da transmissão depende de um diagnóstico rápido. E é neste aspecto que existe um dos principais gargalos no combate à doença: a falta de informação e o preconceito. “Se ela é diagnosticada de uma forma precoce, no início da doença, a pessoa vai fazer o tratamento e vai ficar sem nenhuma sequela. Os pacientes que apresentam sequelas em geral, posso até dizer que quase 100%, são aqueles que demoraram a procurar um diagnóstico e, por isso, a doença evoluiu”, explica a dermatologista Araci Pontes. Araci é diretora do Centro de Referência em Dermatologia Dona Libânia (Cderm), um dos equipamentos de referência no tratamento das sequelas de hanseníase no Ceará.

Ela explica que em média 10% dos pacientes já chegam ao diagnóstico com alguma sequela, como a perda de sensibilidade e de força nas mãos ou nos pés. Pessoas mais vulneráveis socioeconomicamente são as mais afetadas pela hanseníase. Isso é resultado da falta de informação, acesso à saúde e condições precárias de vida. Em 2024, 22,78% dos pacientes com a doença no Ceará (251) só tinham estudado até o ensino fundamental I. “Isso está muito relacionado a questões de moradia. Se você tem moradias insalubres com muitas pessoas que residem naquele mesmo ambiente, muitas vezes ambientes que não tem ventilação adequada, isso favorece a transmissão de qualquer doença infecciosa que é transmitida pela via aérea. A gente viu isso na Covid-19”, diz Araci.

Doença lenta e silenciosa: saiba identificar sintomas de hanseníase Carlos Garcia explica que a hanseníase nem sempre vai se manifestar logo após o paciente ser contaminado. “A hanseníase é uma doença lenta, em que você tem um longo período para ter a contaminação e um longo período também para o início dos sintomas”, diz. Essa característica também é considerada um dos desafios para o diagnóstico. Os principais sintomas da doença são manchas dormentes, com falta de sensibilidade à temperatura e ao tato. “Também há associada uma diminuição na quantidade de pelos naquelas manchas”, explica Araci. Ela afirma que as marcas podem ser brancas ou avermelhadas.