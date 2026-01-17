Mulheres têm genética mais alta a depressão, conclui pesquisa

A prevalência de depressão é quase o dobro em mulheres, com dados globais e brasileiros confirmando a disparidade / Crédito: Reprodução/ Freepik

Resumo Mulheres apresentam maior carga genética para Transtorno Depressivo Maior (TDM) que homens.



Depressão é poligênica, influenciada por múltiplos genes e fatores ambientais, hormonais e sociais.



Mulheres têm maior sobreposição genética entre depressão, obesidade e síndrome metabólica.



Estudo sugere abordagens clínicas personalizadas com base em diferenças genéticas sexuais. Mulheres carregam uma carga genética mais significativa para o Transtorno Depressivo Maior (TDM) do que homens. É o que indica a maior metanálise já feita sobre diferenças na depressão entre os sexos. Conduzido por pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, e publicado na Nature Communications em agosto de 2025, o estudo analisou mais de 195 mil casos.



A pesquisa também identificou, pela primeira vez, uma variante genética associada à depressão exclusivamente em homens, localizada no cromossomo X, fornecido pela mulher no momento da concepção.

“De forma geral, o estudo confirma que a depressão tem uma influência genética”, afirma o psiquiatra Ricardo Jonathan Feldman, do Einstein Hospital Israelita. “E é poligênica: vários genes podem contribuir para maior ou menor risco de desenvolver o transtorno.”

Mas a genética não determina, sozinha, se uma pessoa terá depressão. “As mulheres têm mais depressão, epidemiologicamente falando”, destaca Feldman. "São vários motivos: além da questão genética apontada pelo estudo, há fatores ambientais, como violência, traumas, desigualdades sociais e salariais, a sobrecarga cotidiana e influências hormonais." Ricardo Feldman, psiquiatra

Segundo estatísticas globais, as mulheres têm quase o dobro de risco de desenvolver depressão em comparação aos homens. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 4% da população mundial vive com depressão — o equivalente a aproximadamente 332 milhões de pessoas —, incluindo 5,7% dos adultos (4,6% entre homens e 6,9% entre mulheres) e 5,9% daqueles com 70 anos ou mais. No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 estimou que 10,2% dos adultos haviam recebido diagnóstico de depressão, com prevalências de 14,7% entre mulheres e 5,1% entre homens.

Em 2017, uma metanálise com dados de 3,6 milhões de participantes em mais de 90 países, publicada no Psychological Bulletin, mostrou que essa diferença começa aos 12 anos, atinge o pico na adolescência — quando meninas podem apresentar até três vezes mais risco de depressão do que meninos — e se mantém estável ao longo da vida adulta.