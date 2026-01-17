A importância da vacinação na fase adulta

O atendimento para vacinação em geral ocorre em dias úteis, das 7h30 às 18h30 / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O começo de um novo ano é o momento ideal para cuidarmos da saúde, e nada melhor que colocar todas as vacinas em dia; aliás, elas ainda continuam sendo uma das estratégias mais eficazes para prevenir doenças, reduzir internações e evitar mortes.

No Brasil, a política de vacinação é coordenada pelo Programa Nacional de Imunizações, que disponibiliza gratuitamente dezenas de imunizantes por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Infelizmente, apesar dessa ampla oferta, a adesão não costuma ocorrer ao longo da vida, principalmente na fase adulta, que, para o Ministério da Saúde, abrange a faixa etária dos 25 anos 59 anos.



Segundo Socorro Simões, diretora do Hub de Saúde da Pague Menos, serviço de vacinação, esse cenário está relacionado à desinformação e à circulação de notícias falsas, que acabam gerando medo e insegurança. Ela explica que hoje ainda são comuns relatos equivocados que associam vacinas a doenças, alergias ou até a crenças sem base científica, muitas vezes reforçadas por fatores culturais e regionais.

“A falta de informação qualificada contribui para a baixa procura pela vacinação na fase adulta, mesmo em um contexto em que os benefícios são amplamente comprovados. Doenças como a varíola foram erradicadas mundialmente, e, mais recentemente, a pandemia de Covid-19 evidenciou a importância da imunização em larga escala”, explica. Vacinação: cenários e lacunas

Sarah Queiroz, responsável técnica da Unimed Vacinas, lembra que o calendário vacinal precisa ser atualizado ao longo da vida, já que algumas vacinas sazonais além de proteger o indivíduo, contribuem para a imunidade coletiva, especialmente em contextos como viagens, férias e períodos de maior incidência de doenças respiratórias e infecciosas



“Manter a imunização em dia reduz significativamente o risco de complicações e hospitalizações, além de contribuir para uma vida mais saudável e segura. A vacinação contínua, inclusive na fase adulta, é um cuidado essencial com a saúde e um investimento na prevenção de doenças ao longo de toda a vida”, enxerga a supervisora.

Já Socorro Simões, diretora do Hub de Saúde da Pague Menos, explica que no público adulto, a frequência da vacinação pode variar conforme o histórico vacinal de cada pessoa, sendo possível dividir esse atendimento em dois cenários principais.

O primeiro envolve adultos que não possuem registro vacinal completo ou apresentam pendências de doses e reforços. Nesses casos, o papel do profissional de saúde é revisar o histórico disponível, identificar lacunas e orientar a atualização do esquema vacinal, garantindo uma proteção mais ampla.



“Além disso, podem ser indicadas vacinas específicas em situações pontuais, como surtos ou riscos epidemiológicos, a exemplo da poliomielite e da febre amarela. Esse acompanhamento individualizado permite que a vacinação no adulto seja feita de forma contínua e preventiva, contribuindo para a proteção individual e coletiva ao longo da vida”, finaliza Confira abaixo as vacinas indicadas para adultos

Hepatite A e B: A vacina contra Hepatite A previne a infecção hepática e, na rede privada, pode ser aplicada a partir dos 12 meses (custo médio de R$ 330); no SUS, faz parte do calendário infantil. Já a proteção contra Hepatite B está disponível gratuitamente no SUS para qualquer adulto não vacinado (esquema de três doses), ou na rede privada. Tétano, Difteria e Coqueluche: O reforço contra tétano e difteria (vacina dT) é necessário a cada 10 anos, ou a cada 5 em caso de ferimentos graves, sendo que o risco aumenta com a idade. Existe a opção dTpa, que inclui proteção contra coqueluche, recomendada para quem convive com bebês e profissionais de saúde. Na rede privada, há combinações mais completas (como a hexavalente) com custos entre R$ 260 e R$ 344. No SUS, a dTpa é focada em gestantes e profissionais de maternidades.

