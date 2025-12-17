OMS busca estabelecer base científica para a medicina tradicional

Os Guardiões da Medicina Tradicional do Povo Tapeba procuram a continuidade desse legado / Crédito: FABIO LIMA/O POVO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) abre, nesta quarta-feira, 17, uma conferência com o objetivo de estabelecer uma base científica para a medicina tradicional por meio de novas tecnologias, como a Inteligência Artificial (IA). O encontro em Nova Délhi examinará como os governos podem regulamentar a medicina tradicional utilizando novas ferramentas para que seja compatível com os sistemas modernos de saúde.

Medicina tradicional e IA O organismo da ONU define as medicinas tradicionais como o conhecimento acumulado, as habilidades e as práticas utilizadas ao longo do tempo para manter a saúde e prevenir, diagnosticar e tratar doenças físicas e mentais. Sylvie Briand, cientista-chefe da OMS, acredita que a IA pode ajudar a analisar a interação entre medicamentos, como no caso das ervas medicinais. A IA “pode examinar milhões de compostos, nos ajudando a compreender a estrutura complexa dos produtos fitoterápicos e a extrair os componentes relevantes para maximizar o benefício e minimizar os efeitos adversos”, declarou à imprensa.