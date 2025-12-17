Inglaterra registra 14ª greve de médicos em menos de dois anos

Médicos realizaram 14 graves desde 2023 na Inglaterra. Residentes demandam aumento salarial e mais subsídios ao sistema nacional de saúde / Crédito: JUSTIN TALLIS / AFP

Milhares de médicos ingleses iniciaram, nesta quarta-feira, 17, uma nova greve de cinco dias, a 14ª em menos de dois anos, em plena epidemia de gripe e com a aproximação das festas de Natal. Os médicos residentes reivindicam aumentos salariais para compensar a inflação e rejeitaram na segunda-feira uma nova oferta do governo trabalhista, que não incluía um aumento, e sim a cobertura de algumas despesas.

Leia mais A crise que está levando jovens médicos a desistir da residência Sobre o assunto A crise que está levando jovens médicos a desistir da residência A greve dos médicos, que representam um pouco menos da metade dos profissionais do setor na Inglaterra, começou às 7h (4h de Brasília) de quarta-feira e deve prosseguir até segunda-feira, 22. Desde março de 2023, os médicos do Sistema Nacional de Saúde (NHS) anunciaram várias greves para exigir uma valorização salarial. "Fiz todo o possível para evitar estas greves, que acontecem no pior momento para o NHS. Sinto muito pelos pacientes", declarou o ministro da Saúde, Wes Streeting, à emissora LBC.