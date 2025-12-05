Dia do Voluntariado: saiba 4 benefícios de se dedicar a uma causa

Dia do Voluntariado: veja 4 benefícios de participar de causas sociaisInternacionalmente, 5 de dezembro comemora a participação voluntária em causas sociais; conheça benefícios do envolvimento
5 de dezembro está marcado no calendário internacional como o Dia do Voluntariado. Como uma reflexão, a data simboliza o momento de boas ações de fim de ano, principalmente, durante o Natal.
A prática de voluntariado representa um momento de troca humanitária: um recebe apoio material e psicológico, enquanto o voluntário recebe o prazer acompanhado de uma elevação de saúde mental.
Estudos da American Psychological Association (APA) confirmam o dado, adicionando que a participação nestas atividades podem ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade.
Dia do Voluntariado: saiba 4 benefícios da atividade
Envolvendo o indivíduo de forma física e emocional, o voluntariado expande e influencia o olhar do indivíduo na construção de relações humanas; veja quais são os benefícios do ato de servir
- Redução do estresse: estimula emoções positivas, ativando a sensação de calma e alívio;
- Aumento de autoestima: a sensação de utilidade gera aumento na autoconfiança e percepção de valores pessoais;
- Fortalecimento de vínculos sociais: a participação em projetos de voluntariado amplia redes de apoio e combate a sensação de isolamento;
- Diminui o risco de desenvolver doenças emocionais: ansiedade e depressão podem ser reduzidas na prática ativa de boas ações, desencadeando a sensação de propósito.
Dia do Voluntariado: entenda a importância da causa social
Sendo esta a data comemorada internacionalmente, reflete a importância da causa social para quem está sendo ajudado e para o voluntário.
“Nas trocas, minimizamos os custos e maximizamos as recompensas. Isso nos fortalece e nos auxilia em nossa transformação pessoal”, diz Renata Caveari, professora de Psicologia da Afya Centro Universitário Itaperuna, no Rio de Janeiro.
Com isso, a professora explica que servir vai além de ajudar os mais necessitados de forma solidária, mas no desenvolvimento de empatia e sensação de pertencimento pela promoção de atitudes que conectam as pessoas.
Não só material, a troca também é, segundo ela, social no amor e na informação entre os envolvidos na ação, por exemplo.
Dia do Voluntariado: como fazer parte da causa?
Neste fim de ano, ações voluntárias são procuradas por novos interessados, seja por hobbie ou por missão.
“É um período que naturalmente desperta balanços pessoais. O voluntariado ajuda a ressignificar esse momento”, explica a professora Renata.
Confira como fazer parte da causa:
- Encontre a sua área de interesse: temas como meio ambiente, crianças, idosos, animais e pessoas em situação de rua são algumas delas;
- Procure por uma organização responsável: sites e ONGs locais promovem vários tipos de projetos envolvendo o voluntariado;
- Alinhe metas e disponibilidade: para fazer parte das atividades, o voluntário deve ter compromisso e responsabilidade no envolvimento. O recomendado é que se adeque ao máximo.