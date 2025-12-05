Dia do Voluntariado: saiba 4 benefícios de se dedicar a uma causa

O Dia do Voluntariado traz benefícios mentais para quem se envolve na causa; saiba mais exemplos / Crédito: Imagem de rawpixel.com no Freepik

5 de dezembro está marcado no calendário internacional como o Dia do Voluntariado. Como uma reflexão, a data simboliza o momento de boas ações de fim de ano, principalmente, durante o Natal. A prática de voluntariado representa um momento de troca humanitária: um recebe apoio material e psicológico, enquanto o voluntário recebe o prazer acompanhado de uma elevação de saúde mental.

Estudos da American Psychological Association (APA) confirmam o dado, adicionando que a participação nestas atividades podem ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Leia mais Dia Mundial do Voluntário: conheça onde participar em Fortaleza Sobre o assunto Dia Mundial do Voluntário: conheça onde participar em Fortaleza Dia do Voluntariado: saiba 4 benefícios da atividade Envolvendo o indivíduo de forma física e emocional, o voluntariado expande e influencia o olhar do indivíduo na construção de relações humanas; veja quais são os benefícios do ato de servir Redução do estresse : estimula emoções positivas, ativando a sensação de calma e alívio;



: estimula emoções positivas, ativando a sensação de calma e alívio; Aumento de autoestima : a sensação de utilidade gera aumento na autoconfiança e percepção de valores pessoais;



: a sensação de utilidade gera aumento na autoconfiança e percepção de valores pessoais; Fortalecimento de vínculos sociais : a participação em projetos de voluntariado amplia redes de apoio e combate a sensação de isolamento;

: a participação em projetos de voluntariado amplia redes de apoio e combate a sensação de isolamento; Diminui o risco de desenvolver doenças emocionais: ansiedade e depressão podem ser reduzidas na prática ativa de boas ações, desencadeando a sensação de propósito. Dia do Voluntariado: entenda a importância da causa social Sendo esta a data comemorada internacionalmente, reflete a importância da causa social para quem está sendo ajudado e para o voluntário.

“Nas trocas, minimizamos os custos e maximizamos as recompensas. Isso nos fortalece e nos auxilia em nossa transformação pessoal”, diz Renata Caveari, professora de Psicologia da Afya Centro Universitário Itaperuna, no Rio de Janeiro. Com isso, a professora explica que servir vai além de ajudar os mais necessitados de forma solidária, mas no desenvolvimento de empatia e sensação de pertencimento pela promoção de atitudes que conectam as pessoas. Não só material, a troca também é, segundo ela, social no amor e na informação entre os envolvidos na ação, por exemplo.