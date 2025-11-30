Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cantores famosos têm vida mais curta? Entenda pesquisa

Cantores famosos têm vida mais curta por causa do sucesso? Entenda pesquisa

Estudo aponta que eles vivem quatro anos menos, em média, e têm risco 33% maior de morrer do que seus colegas sem notoriedade
Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um estudo mostrou que a fama pode estar associada a um risco maior de mortalidade em cantores. Na Europa e na América do Norte, eles morrem, em média, quatro anos mais cedo do que aqueles que não alcançam notoriedade. A conclusão foi publicada na terça-feira (25/11) no Journal of Epidemiology & Community Health, do grupo BMJ.

O estudo, liderado pela Universidade Witten/Herdecke, da Alemanha, é observacional, ou seja, não estabelece causalidade. Por exemplo: ele pode mostra que a fama está ligada a maior risco de morte, mas não prova que uma coisa causa a outra.

"Ao comparar cantores famosos e menos famosos com antecedentes semelhantes, este estudo sugere que a fama, por si só, pode contribuir para um maior risco de mortalidade, além dos riscos associados a ser músico profissional", diz o artigo.

Os resultados mostraram que "os cantores famosos tinham um risco de mortalidade 33% maior" em comparação aos menos famosos.

Fama não compensa?

Os pesquisadores compararam retrospectivamente o risco de morte de 648 cantores. Metade deles havia alcançado o status de celebridade e a outra metade, não.

A amostra de famosos foi extraída da base de dados acclaimedmusic.net, e os pesquisadores escolheram cantores ativos entre 1950 e 1990 para reunir informações suficientes de acompanhamento sobre o risco de morte até o final de 2023.

A análise indica que, em média, os cantores famosos viviam até os 75 anos, enquanto os menos famosos chegavam aos 79.

A equipe considera que "ser famoso parece tão prejudicial que anula qualquer benefício potencial associado a um status socioeconômico elevado".

Estresse como fator de risco

No conjunto, as análises indicam que "o risco elevado surge especificamente após alcançar a fama", o que destaca esse fator "como um possível ponto de inflexão temporal para os riscos à saúde, incluindo a mortalidade".

Uma explicação para os resultados pode residir no "estresse psicossocial único que acompanha a fama, como o intenso escrutínio público, a pressão pelo desempenho e a perda de privacidade", escrevem os autores.

Esses fatores estressantes "podem alimentar o mal-estar psicológico e os comportamentos de enfrentamento prejudiciais, transformando a fama em uma carga crônica que amplifica o risco ocupacional existente".

Como o estudo foi feito?

Cada um dos 324 famosos selecionados foi pareado por ano de nascimento, sexo, nacionalidade, etnia, gênero musical e condição de solista ou vocalista principal de uma banda com seus colegas de profissão menos conhecidos.

Do total, 83,5% eram homens. Mais da metade (61%) vinha da América do Norte, e o restante da Europa. A maioria era branca (77%), 19% eram negros e 4% mista ou de outras etnias.

Quanto aos estilos musicais, 65% faziam rock, 14% Rhythm and Blues (R&B), 9% pop, 6% new wave, 4% trap e 2% eletrônica.

Além disso, 59% faziam parte de uma banda, 29% eram artistas solo e 12% solo e banda.

Os pesquisadores reconhecem como limitações do estudo o fato de ele não ser global e se restringir a cantores, o que significa que as observações podem não ser aplicáveis a outras regiões do mundo ou a outros âmbitos da fama, como atuação ou esporte.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar