Pediatras farão ato

Mobilização pretende informar a importância do retorno da pediatria no primeiro nível do SUS na Atenção Primária à Saúde

No próximo domingo, dia 30 de novembro, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e suas 27 representações estaduais promoverão uma mobilização nacional para alertar a população e as autoridades sobre a necessidade de reinserir os pediatras no atendimento de Atenção Primária à Saúde (APS).

Por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), o objetivo principal do ato é sensibilizar a sociedade sobre a importância de que o primeiro nível do Sistema Único de Saúde (SUS) garanta o retorno da pediatria na APS.



Em Fortaleza, a mobilização, com o apoio da Sociedade Cearense de Pediatria (Socep), será realizada na Avenida Beira Mar, Praça dos Estressados, a partir das 8 horas. Sob o lema “Pediatria na Atenção Primária: cuidado desde o primeiro contato”, a iniciativa realizará passeatas simultâneas e/ou atividades variadas em espaços públicos de grande circulação.



A mobilização nacional é resultado de uma série de fóruns regionais promovidos pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) em 2025. Durante as discussões, os especialistas pactuaram, por meio de um consenso científico, a necessidade de reinserção do pediatra na Atenção Primária à Saúde.

“O que estamos pedindo é justiça com a infância e a adolescência brasileira. A Constituição Federal estabelece que crianças e adolescentes têm prioridade absoluta. Esse conceito precisa se traduzir em políticas públicas concretas. O pediatra, juntamente com toda a equipe de saúde da família, ajuda a garantir integralidade e qualidade no cuidado à saúde”, reforçou o médico João Borges, presidente da Socep.