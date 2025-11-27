Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pediatras farão ato

Pediatras farão ato em defesa do atendimento qualificado na Atenção Primária

Mobilização pretende informar a importância do retorno da pediatria no primeiro nível do SUS na Atenção Primária à Saúde
Atualizado às Autor Kamilly Andrade
Kamilly Andrade Autor
No próximo domingo, dia 30 de novembro, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e suas 27 representações estaduais promoverão uma mobilização nacional para alertar a população e as autoridades sobre a necessidade de reinserir os pediatras no atendimento de Atenção Primária à Saúde (APS).

Por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), o objetivo principal do ato é sensibilizar a sociedade sobre a importância de que o primeiro nível do Sistema Único de Saúde (SUS) garanta o retorno da pediatria na APS.

Em Fortaleza, a mobilização, com o apoio da Sociedade Cearense de Pediatria (Socep), será realizada na Avenida Beira Mar, Praça dos Estressados, a partir das 8 horas. Sob o lema “Pediatria na Atenção Primária: cuidado desde o primeiro contato”, a iniciativa realizará passeatas simultâneas e/ou atividades variadas em espaços públicos de grande circulação.

A mobilização nacional é resultado de uma série de fóruns regionais promovidos pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) em 2025. Durante as discussões, os especialistas pactuaram, por meio de um consenso científico, a necessidade de reinserção do pediatra na Atenção Primária à Saúde.

“O que estamos pedindo é justiça com a infância e a adolescência brasileira. A Constituição Federal estabelece que crianças e adolescentes têm prioridade absoluta. Esse conceito precisa se traduzir em políticas públicas concretas. O pediatra, juntamente com toda a equipe de saúde da família, ajuda a garantir integralidade e qualidade no cuidado à saúde”, reforçou o médico João Borges, presidente da Socep.

Serviço:

Quando: Dia 30, domingo

Horário: 8 h da manhã

Local:. Avenida Beira Mar, Praça dos Estressados

 

