"Velho, Eu?": novo programa da TV OPOVO estreia nesta quarta-feira, 29

Nesta quarta-feira, 29, às 19 horas, estreia na TV OPOVO e no canal do OPOVO no YouTube o programa "Velho, Eu?”, que aborda o envelhecimento de maneira integral, filosófica e sem tabu.

Comandado pela jornalista Neila Fontenele, editora do Ciência&Saúde, e pela pneumologista dra. Márcia Alcântara, o programa tem a proposta de fugir das romantizações da velhice e focar no que realmente importa: a saúde, e não as rugas.



O programa promete um debate realista sobre este processo natural da vida, provando que é possível falar sobre velhice com leveza e bom humor. Segundo Neila Fontenele, a ideia nasceu da necessidade de discutir o envelhecimento como mais uma fase do ciclo da vida.

Neila Fontenele e Márcia Alcântara nos bastidores do programa Velho, Eu? Crédito: FERNANDA BARROS “Hoje se fala que os 70 são os novos 50, quando na verdade os 70 são os novos 70, e os 50 são os novos 50, porque nós vivemos um período diferente em que a medicina tem avançado. A gente sabe que se você conseguir manter seus índices metabólicos bem, manter uma saúde física e mental, você consegue pelo menos tentar envelhecer com mais qualidade de vida”, afirma.



Para a jornalista, o velho é uma pessoa que tem que viver esse período da melhor forma possível, tentando manter a autonomia. “As rugas não são uma grande questão. A grande questão é manter a saúde integral”, finaliza.

Já Márcia Alcântara lembra que não é preciso ter medo de envelhecer, e que a beleza está em você. Ela enxerga que existe uma grande viabilidade em viver bem na velhice: ter sexo, ter amor, ter carinho da família, sair à rua, frequentar os ambientes, ir à praia, ao cinema, conversar com amigos, tomar o cafezinho com amigos ou passear ou viajar, desde que resguardemos com afinco as nossas limitações.

“Por isso vamos falar sobre a liberdade que a velhice nos dá. Eu sou velha, estou bem e vou afirmar que a velhice é algo completamente excepcional na nossa vida, que já vivemos quase por inteira, sobrando apenas esse momento em que a finitude se apresenta à nossa vista, mas não é por isso que eu vou largar o mundo, vou ficar enclausurada, vou sentir as doenças cada vez tomando mais conta de mim”, conclui.

