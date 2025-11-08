Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anvisa proíbe venda de todos os cafés de marca do Espírito Santo

Anvisa proíbe venda de todos os cafés de marca do Espírito Santo

Fabricante não tem licença sanitária e produtos não são regularizados, segundo o governo federal. Cafés são vendidos por meio de e-commerce
Atualizado às Autor Bianca Nogueira
Autor
Bianca Nogueira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O governo federal suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de todos os cafés da marca Vibe Coffee, produzidos no Espírito Santo. A decisão, publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira, 3, foi tomada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após a constatação de uma série de irregularidades sanitárias.

Conforme a agência, a empresa não possui licença sanitária válida, tampouco regularização dos produtos, já que não há registro do comunicado de início de fabricação.

A inspeção também revelou falhas graves nas boas práticas de produção, como ausência de rastreabilidade, inexistência de procedimentos operacionais padrão e condições inadequadas de higienização.

As irregularidades foram identificadas durante uma vistoria da Vigilância Sanitária do Espírito Santo.

Segundo a Anvisa, a proibição ocorreu pelos seguintes motivos:

  • ausência de licença sanitária da empresa;
  • ausência de regularização dos produtos (comunicado de início de fabricação);
  • falhas graves de boas práticas de fabricação, como ausência de rastreabilidade, ausência de
  • procedimentos operacionais padrão e condições inadequadas de higienização;
  • irregularidades constadas em uma inspeção da Vigilância Sanitária do Espírito Santo.

Marca se pronuncia

Em nota, a Vibe Coffee afirmou não ter recebido auto de infração, notificação ou processo administrativo relacionado à decisão da Anvisa. A empresa declarou ainda que foi ela própria quem solicitou a inspeção, “com o objetivo de obter orientações técnicas para a emissão do alvará sanitário”.

A fabricante informou que suspendeu temporariamente suas atividades após a vistoria, a fim de corrigir problemas estruturais e implantar os Procedimentos Operacionais Padrão exigidos.

Segundo o comunicado, após as adequações, “todas as evidências serão encaminhadas à Vigilância Sanitária estadual para reavaliação e liberação do retorno das operações”.

O site oficial da marca oferece cafés nas versões em grão e moído, produzidos com grãos provenientes de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Outra marca de café também foi vetada

Essa é a segunda proibição da Anvisa envolvendo cafés vendidos pela internet em menos de uma semana.

Em 30 de outubro, a Agência suspendeu o pó para preparo de café em sachê Fellow Criativo, da marca Cafellow, por conter extrato de cogumelo Agaricus Bisporus, ingrediente sem avaliação de segurança para uso em alimentos.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar