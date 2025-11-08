Anvisa proíbe venda de todos os cafés de marca do Espírito Santo

Anvisa proíbe venda de café da Vibe Coffee / Crédito: Reprodução/ Instagram

O governo federal suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de todos os cafés da marca Vibe Coffee, produzidos no Espírito Santo. A decisão, publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira, 3, foi tomada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após a constatação de uma série de irregularidades sanitárias.

Conforme a agência, a empresa não possui licença sanitária válida, tampouco regularização dos produtos, já que não há registro do comunicado de início de fabricação.

A inspeção também revelou falhas graves nas boas práticas de produção, como ausência de rastreabilidade, inexistência de procedimentos operacionais padrão e condições inadequadas de higienização. As irregularidades foram identificadas durante uma vistoria da Vigilância Sanitária do Espírito Santo.

Segundo a Anvisa, a proibição ocorreu pelos seguintes motivos: ausência de licença sanitária da empresa;

ausência de regularização dos produtos (comunicado de início de fabricação);

falhas graves de boas práticas de fabricação, como ausência de rastreabilidade, ausência de

procedimentos operacionais padrão e condições inadequadas de higienização;

irregularidades constadas em uma inspeção da Vigilância Sanitária do Espírito Santo. Marca se pronuncia Em nota, a Vibe Coffee afirmou não ter recebido auto de infração, notificação ou processo administrativo relacionado à decisão da Anvisa. A empresa declarou ainda que foi ela própria quem solicitou a inspeção, “com o objetivo de obter orientações técnicas para a emissão do alvará sanitário”.

A fabricante informou que suspendeu temporariamente suas atividades após a vistoria, a fim de corrigir problemas estruturais e implantar os Procedimentos Operacionais Padrão exigidos.