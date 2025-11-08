Anvisa proíbe venda de todos os cafés de marca do Espírito Santo

Anvisa proíbe venda de todos os cafés de marca do Espírito SantoFabricante não tem licença sanitária e produtos não são regularizados, segundo o governo federal. Cafés são vendidos por meio de e-commerce
O governo federal suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de todos os cafés da marca Vibe Coffee, produzidos no Espírito Santo. A decisão, publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira, 3, foi tomada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após a constatação de uma série de irregularidades sanitárias.
Conforme a agência, a empresa não possui licença sanitária válida, tampouco regularização dos produtos, já que não há registro do comunicado de início de fabricação.
A inspeção também revelou falhas graves nas boas práticas de produção, como ausência de rastreabilidade, inexistência de procedimentos operacionais padrão e condições inadequadas de higienização.
As irregularidades foram identificadas durante uma vistoria da Vigilância Sanitária do Espírito Santo.
Segundo a Anvisa, a proibição ocorreu pelos seguintes motivos:
- ausência de licença sanitária da empresa;
- ausência de regularização dos produtos (comunicado de início de fabricação);
- falhas graves de boas práticas de fabricação, como ausência de rastreabilidade, ausência de
- procedimentos operacionais padrão e condições inadequadas de higienização;
- irregularidades constadas em uma inspeção da Vigilância Sanitária do Espírito Santo.
Marca se pronuncia
Em nota, a Vibe Coffee afirmou não ter recebido auto de infração, notificação ou processo administrativo relacionado à decisão da Anvisa. A empresa declarou ainda que foi ela própria quem solicitou a inspeção, “com o objetivo de obter orientações técnicas para a emissão do alvará sanitário”.
A fabricante informou que suspendeu temporariamente suas atividades após a vistoria, a fim de corrigir problemas estruturais e implantar os Procedimentos Operacionais Padrão exigidos.
Segundo o comunicado, após as adequações, “todas as evidências serão encaminhadas à Vigilância Sanitária estadual para reavaliação e liberação do retorno das operações”.
O site oficial da marca oferece cafés nas versões em grão e moído, produzidos com grãos provenientes de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Outra marca de café também foi vetada
Essa é a segunda proibição da Anvisa envolvendo cafés vendidos pela internet em menos de uma semana.
Em 30 de outubro, a Agência suspendeu o pó para preparo de café em sachê Fellow Criativo, da marca Cafellow, por conter extrato de cogumelo Agaricus Bisporus, ingrediente sem avaliação de segurança para uso em alimentos.