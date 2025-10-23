Anvisa alerta sobre uso de glitter plástico em alimentos

O glitter comestível verdadeiro é feito com ingredientes aprovados para o consumo humano / Crédito: Reprodução/ Instagram @purabioglitter

De cupcakes reluzentes a drinks cintilantes, o glitter comestível virou tendência nas redes sociais e nas vitrines de confeitarias. O produto é usado para dar um toque de brilho a bolos, tortas, chocolates e bebidas.

Com o aumento da popularidade, também surgiram dúvidas: será que todo glitter usado em alimentos é realmente comestível? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alerta que nem sempre e que o consumo de brilhos decorativos não alimentares pode representar riscos à saúde.



Leia mais Anvisa restringe venda de azeite, sal do himalaia e chá; confira Sobre o assunto Anvisa restringe venda de azeite, sal do himalaia e chá; confira Glitter comestível: nem todo brilho é igual

O glitter “comestível” verdadeiro é feito com ingredientes aprovados para o consumo humano, como corantes alimentícios, amido de milho, gelatina e mica natural: um mineral que reflete a luz e confere o efeito brilhante.

Esse tipo de produto é regulamentado pela Anvisa e deve trazer no rótulo a expressão “100% comestível” ou “food grade”.

Já o glitter apenas “decorativo” ou “não tóxico” muitas vezes vendido em lojas de festas não é destinado à ingestão. Esse tipo costuma ser feito de microplásticos, como o PP; alumínio ou polímeros sintéticos, substâncias que podem causar danos se ingeridas.



O glitter necessita da avaliação da Anvisa para ter circulação como um alimento e, então, ser colocado em bolos, cupcakes e outros doces.

Embora sejam descritos como “não tóxicos”, isso não significa que possam ser consumidos, apenas que não provocam reações na pele ou contato externo.

Leia mais Mapeamento genético pode ajudar no combate ao câncer de mama Sobre o assunto Mapeamento genético pode ajudar no combate ao câncer de mama

Glitter de plástico

O uso de glitter feito de plástico em alimentos preocupa médicos e nutricionistas. A ingestão acidental dessas partículas pode causar irritações no trato digestivo e contribuir para o acúmulo de microplásticos no organismo, problema que já vem sendo estudado por pesquisadores ao redor do mundo.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Nutrição, o consumo contínuo de microplásticos está relacionado a possíveis processos inflamatórios e alterações hormonais.

Além disso, como o glitter plástico não é metabolizado, ele acaba sendo eliminado pelo corpo, mas parte pode se acumular em tecidos e órgãos. O uso de plásticos é autorizado somente em alguns materiais que entram em contato com alimentos, como embalagens ou utensílios.

