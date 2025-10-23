Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anvisa alerta sobre uso de glitter plástico em alimentos

Anvisa alerta sobre uso de glitter plástico em comestíveis; veja cuidados

Produto virou tendência em confeitaria, mas Anvisa alerta para diferenças entre o glitter decorativo e o comestível. Confira como diferenciar
Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

De cupcakes reluzentes a drinks cintilantes, o glitter comestível virou tendência nas redes sociais e nas vitrines de confeitarias. O produto é usado para dar um toque de brilho a bolos, tortas, chocolates e bebidas.

Com o aumento da popularidade, também surgiram dúvidas: será que todo glitter usado em alimentos é realmente comestível? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alerta que nem sempre e que o consumo de brilhos decorativos não alimentares pode representar riscos à saúde.

Leia mais

Glitter comestível: nem todo brilho é igual

O glitter “comestível” verdadeiro é feito com ingredientes aprovados para o consumo humano, como corantes alimentícios, amido de milho, gelatina e mica natural: um mineral que reflete a luz e confere o efeito brilhante.

Esse tipo de produto é regulamentado pela Anvisa e deve trazer no rótulo a expressão “100% comestível” ou “food grade”.

Já o glitter apenas “decorativo” ou “não tóxico” muitas vezes vendido em lojas de festas não é destinado à ingestão. Esse tipo costuma ser feito de microplásticos, como o PP; alumínio ou polímeros sintéticos, substâncias que podem causar danos se ingeridas.

O glitter necessita da avaliação da Anvisa para ter circulação como um alimento e, então, ser colocado em bolos, cupcakes e outros doces.

Embora sejam descritos como “não tóxicos”, isso não significa que possam ser consumidos, apenas que não provocam reações na pele ou contato externo.

 

Leia mais

Glitter de plástico

O uso de glitter feito de plástico em alimentos preocupa médicos e nutricionistas. A ingestão acidental dessas partículas pode causar irritações no trato digestivo e contribuir para o acúmulo de microplásticos no organismo, problema que já vem sendo estudado por pesquisadores ao redor do mundo.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Nutrição, o consumo contínuo de microplásticos está relacionado a possíveis processos inflamatórios e alterações hormonais.

Além disso, como o glitter plástico não é metabolizado, ele acaba sendo eliminado pelo corpo, mas parte pode se acumular em tecidos e órgãos. O uso de plásticos é autorizado somente em alguns materiais que entram em contato com alimentos, como embalagens ou utensílios.

Em bebidas e sobremesas líquidas, o risco aumenta, já que o glitter tende a se misturar ao conteúdo e ser ingerido com facilidade. Por isso, especialistas recomendam atenção redobrada a produtos caseiros ou vendidos em feiras e eventos sem procedência clara.

Como identificar o glitter seguro

A principal forma de evitar riscos é ler atentamente o rótulo do produto. Glitters comestíveis, de fato, devem conter apenas ingredientes alimentares e indicar o número de registro da Anvisa. É importante desconfiar de produtos vendidos a granel ou em embalagens sem informações detalhadas.

Outra dica é observar a textura: o glitter comestível costuma ser mais fino e se dissolve com o calor ou em contato com líquidos, enquanto o plástico permanece sólido. Na dúvida, o ideal é optar por pós e pigmentos específicos para confeitaria, vendidos por marcas reconhecidas no mercado.

Os aditivos autorizados e as respectivas condições de uso podem ser consultados aqui 

O efeito de forma segura pode ser feito com produtos como pó perolado comestível ou purpurinas alimentares naturais, que oferecem brilho semelhante e são aprovados para uso em alimentos.

 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar