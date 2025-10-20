Iogurte à base de formigas? Cientistas testam tradição dos Bálcãs

Receita turca utiliza formigas para acelerar a fermentação do leite; confira como é feita / Crédito: David Zilber/dpa/picture alliance

Pesquisadores revelam que os ácidos e bactérias das formigas aceleram a fermentação do leite. Receita foi comum na Turquia e em países como Bulgária e Albânia, e acabou incorporada à alta gastronomia. Seguindo uma antiga receita de iogurte antes comum nos Bálcãs e na Turquia, uma equipe de cientistas utilizou formigas vivas para fazer iogurte e demonstrou que os ácidos e as bactérias presentes nesses insetos aceleram a fermentação do leite.

Como as formigas transformam leite em iogurte O estudo, realizado por cientistas de diversas instituições sob a liderança da Universidade Técnica da Dinamarca e da Universidade de Copenhagen, mostra como as práticas tradicionais podem "inspirar novas abordagens na ciência dos alimentos" e trazer "criatividade" à culinária. "O iogurte, um produto lácteo fermentado e picante, era uma adaptação cultural funcional que dependia das interações entre as pessoas, os animais leiteiros, o meio ambiente e os micróbios. São os micróbios que entram no leite e, por meio de seus processos enzimáticos, catalisam a fermentação para produzir o iogurte ácido e viscoso", afirmam os pesquisadores no estudo. "Hoje em dia, os iogurtes são geralmente feitos com apenas duas cepas bacterianas", ressalta uma das autoras, Leonie Jahn.

No entanto, segundo ela, as receitas tradicionais de iogurte têm uma biodiversidade muito maior, que varia de acordo com a localização, as famílias e a estação do ano. "Isso proporciona mais sabores, texturas e personalidade." Leia mais Veja a importância do consumo de leite para a saúde Sobre o assunto Veja a importância do consumo de leite para a saúde Pesquisadores refazem receita tradicional Para entender melhor como usar formigas na produção de iogurte, os pesquisadores visitaram o vilarejo da família da coautora e antropóloga Sevgi Mutlu Sirakova, na Bulgária, onde seus parentes e outros moradores locais ainda se lembram da tradição.

Foram usadas formigas vermelhas da madeira (Formica rufa), encontradas nas florestas dos Bálcãs e da Turquia, onde essa técnica de fabricação de iogurte era popular no passado. Histórias repassadas oralmente indicam que países como Albânia e Macedônia do Norte também seguiam a receita. "Observamos que esses países estão conectados por laços culturais anteriores ao estabelecimento das fronteiras nacionais, contribuindo para a continuidade geral entre suas práticas culinárias, tanto hoje quanto ao longo dos milênios", consta do estudo.

Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp "Colocamos quatro formigas inteiras em um pote de leite morno, seguindo as instruções do tio de Sevgi e dos membros da comunidade", lembra a autora Veronica Sinotte. O pote foi então colocado em um formigueiro para fermentar durante a noite e, no dia seguinte, o leite começou a engrossar e azedar. Os pesquisadores, que provaram o iogurte durante a viagem, o descreveram como "ligeiramente ácido, herbáceo e com sabores de gordura de pasto".