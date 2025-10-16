Eutanásia: além do Uruguai, onde é permitido?

Eutanásia foi legalizada no Uruguai nesta quarta-feira, 15; saiba os outros países que permitem procedimento / Crédito: Freepik

O Senado do Uruguai aprovou nessa quarta-feira, 15 de outubro, uma lei para legalizar a eutanásia no país. Entre as exigências para o procedimento poder ser realizado, é necessário que o paciente seja maior de idade, cidadão ou residente no Uruguai, estar em plena saúde mental e em fase terminal de doença incurável. Após cinco anos de debate, a nova legislação uruguaia autoriza médicos a realizarem o procedimento em pacientes com doenças incuráveis e sofrimento considerado insuportável.

Com a “Lei da Morte Digna”, aprovada por 20 dos 31 senadores, o Uruguai se torna o primeiro país latino-americano a adotar a medida por meio de legislação parlamentar. A matéria já havia recebido o aval da Câmara dos Deputados em agosto. Falta agora a regulamentação pelo governo. Na América Latina, Colômbia e Equador também permitem a eutanásia, mas nesses países a prática foi descriminalizada por decisões das cortes constitucionais — e não por meio de aprovação no Legislativo. A seguir, confira a lista de países que permitem a eutanásia: Países onde a eutanásia é permitida A primeira pessoa a morrer por eutanásia legal foi o australiano Barry Cheeseman, em setembro de 1996.

Quase 3 décadas depois, outros países legalizaram a prática, embora a parcela que proíbe continue sendo maior. Entre eles estão: Bélgica A eutanásia é permitida na Bélgica desde 2002 e exige pelo menos duas opiniões concordantes para que o procedimento seja autorizado: a de um psiquiatra e a de um médico de família. A Bélgica trata o suicídio assistido por médico é tratado como uma forma de eutanásia.

No país, também é permitido realizar a eutanásia em menores de idade em casos excepcionais sem limite mínimo de idade. O procedimento precisa de vários critérios: o menor precisa estar em condição terminal ou incurável e insuportável de sofrimento. Além do consentimento dos pais, a criança precisa fazer o pedido de eutanásia por meio de uma carta escrita a mão.