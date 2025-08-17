O que é assistolia fetal? Entenda procedimento debatido no Senado

Proibição da assistolia fetal foi tema de sessão na Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal / Crédito: Antônio Cruz/Agência Brasil

Alerta de conteúdo: o texto a seguir aborda temas relativos a gestação e interrupção de gravidez, e menciona violência sexual. A leitura é contraindicada para pessoas sensíveis a estes assuntos. A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal promoveu, nesta semana, uma sessão para debater o procedimento de assistolia fetal.

A proibição da prática foi determinada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) a partir da 22ª semana de gravidez, em resolução que está sendo contestada judicialmente. Entenda abaixo os principais pontos sobre o assunto. O que é assistolia fetal? Ela é segura? O nome é dado a qualquer procedimento que provoque a interrupção dos batimentos cardíacos do feto. A prática, parte do processo de aborto, é realizada antes de o feto ser retirado do útero. A forma mais comum de realizar a assistolia fetal é com a injeção de substâncias diretamente no coração do feto. Os compostos mais usados são cloreto de potássio e lidocaína. As substâncias são similares às utilizadas para injeções letais em países onde a pena de morte por este método é legalizada.

Em comparação a outros procedimentos usados para execução de condenados, este é considerado o mais compassivo. Quando realizado por profissionais de saúde e em ambiente hospitalar, a assistolia fetal, bem como todo o procedimento de interrupção da gravidez, é uma prática segura. A assistolia fetal causa dor? A resolução do CFM proíbe a realização de assistolia fetal após a 22ª semana de gestação. No entanto, o consenso científico é de que o feto é incapaz de sentir dor pelo menos até a 30ª semana de gravidez. Isto porque o córtex sensorial e o tálamo, partes do cérebro responsáveis, entre outros aspectos, pela consciência e pela capacidade de sentir dor, não estão desenvolvidos até esta etapa. A formação desas áreas do cérebro começa após a 24ª semana de gestação, mas, segundo a literatura médica, elas passam a funcionar apenas a partir da 30ª semana.

Leia mais Juiz do DF suspende resolução que instruía sobre aborto legal de menor Sobre o assunto Juiz do DF suspende resolução que instruía sobre aborto legal de menor Por que está se falando sobre assistolia fetal? O tema gerou interesse na internet após uma sessão na CDH do Senado Federal, na quinta-feira, 14, debater o tema. Na ocasião, foi ouvido Raphael Câmara Medeiros, relator da resolução do CFM que proibiu a prática após a 22ª semana de gestação, e uma representante de uma organização contra a realização de abortos, inclusive nos casos previstos em lei. Não foram convidados especialistas que defendem o procedimento.