Como são escolhidos os nomes dos medicamentos no Brasil?

A escolha do nome de um medicamento não envolve apenas criatividade e critérios técnicos, ela também precisa respeitar limites éticos e regulatórios / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Antes de chegar às prateleiras das farmácias, os medicamentos passam por um extenso processo de avaliação, que não se limita à sua fórmula ou eficácia. A definição do nome comercial que será estampado na embalagem é uma etapa estratégica e regulada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A escolha deve priorizar a segurança do paciente e evitar qualquer ambiguidade que possa levar ao uso incorreto do produto. Segundo a Anvisa, identificar de forma clara o nome do remédio é importante para garantir que o tratamento seja feito corretamente e sem riscos. Erros de medicação ainda são comuns em sistemas de saúde no mundo todo, e muitas vezes estão relacionados à confusão entre nomes parecidos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou, em 2017, que os custos diretos globais com danos evitáveis por falhas desse tipo chegaram a 42 bilhões de dólares (R$ 231,6 bilhões) naquele ano. A nomeação de um medicamento precisa, portanto, considerar muito mais do que o apelo comercial. O nome não pode induzir o paciente ao erro nem ser confundido com outro já existente. Ele deve respeitar critérios técnicos definidos em normas específicas do órgão regulador sanitário, que podem vetar palavras, combinações de letras e até certas terminações, dependendo do risco identificado. Leia mais Ozempic, Wegovy e Mounjaro: veja diferenças entre canetas emagrecedoras Sobre o assunto Ozempic, Wegovy e Mounjaro: veja diferenças entre canetas emagrecedoras Como os nomes são criados e por que alguns são vetados No Brasil, um mesmo princípio ativo, ou seja, a substância responsável pelo efeito terapêutico do medicamento, pode ser encontrado em diferentes versões. Medicamentos inovadores (ou de referência) e seus similares recebem nomes de marca definidos pelas farmacêuticas.

Já os genéricos devem ser identificados apenas pela Denominação Comum Brasileira (DCB), que corresponde ao nome oficial do princípio ativo. Segundo o farmacêutico e ex-presidente da Anvisa Dirceu Barbano, essa distinção é importante para evitar confusões e reforçar a função da marca como um elemento comercial, e não como indicativo de eficácia. Nos casos em que a marca é permitida, o processo de criação começa nas próprias farmacêuticas, com sugestões vindas de áreas como marketing, jurídico e pesquisa. "O processo é longo, mas começa sempre com um brainstorming criativo", afirma Edilson Bianqui, diretor de prescrição médica.

As ideias são testadas em simuladores fonéticos, bancos de dados e plataformas internacionais para evitar duplicidade de nomes ou associações negativas em outras línguas. Depois disso, o nome precisa passar pelos critérios da Anvisa. Há regras para impedir o uso de mais de 50% da DCB ou do nome do princípio ativo. "Por exemplo, a dipirona tem oito letras, mas o 'I' se repete, então contamos sete letras. O nome proposto para medicamento não pode usar mais de três letras desse princípio ativo", explica Bianqui. Na prática, se um nome fosse proposto como "Diropina", ele não seria aceito, pois utiliza várias letras do princípio ativo dipirona. Se o nome contiver "D, I, R, N" (quatro letras do princípio ativo), também será recusado, pois já ultrapassa o limite de três letras permitido.

Barbano afirma que esse cuidado tem o objetivo de reduzir o risco de erro na prescrição, uso e administração dos medicamentos pelas pessoas. Além disso, os nomes não podem conter promessas de efeito, sugerir uso não indicado ou induzir à automedicação. Para apoiar a análise, a Anvisa utiliza ainda uma ferramenta chamada POCA (Phonetic and Orthographic Computer Analysis, ou, em tradução livre: Análise Computadorizada Fonética e Ortográfica), desenvolvida em parceria com a FDA, agência americana de vigilância sanitária, que compara os nomes propostos com os já registrados. Segundo Bianchi, cerca de metade das sugestões da indústria são rejeitadas de imediato. Há ainda outras restrições, como nomes que lembrem sintomas ou doenças. Para medicamentos que requerem prescrição, as exigências são ainda mais específicas. "Todos os critérios aplicados para a decisão de aprovação ou recusa de uma determinada marca comercial têm como base a mitigação ou eliminação de riscos de ocorrência de erros ou confusão", reforça Barbano.