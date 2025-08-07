Dia mundial do colesterol e o alerta sobre o risco silencioso da doença

O controle dos níveis de colesterol é fundamental para a prevenção de doenças cardiovasculares / Crédito: Yuri Allen/ Especial para O POVO

Nesta sexta-feira, 8, é o Dia Mundial do Colesterol, gordura produzida principalmente pelo fígado que participa da formação de hormônios, ácidos biliares e vitamina D, e que, com seus níveis desregulados, pode se tornar um inimigo do coração.

O colesterol alto é considerado um dos fatores que mais contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como o infarto. No Brasil, cerca de 4 em cada 10 pessoas adultas têm um nível alterado do colesterol, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia.



VEJA TAMBÉM: Um novo ano para cuidar do seu coração “Além do colesterol, os triglicerídeos também merecem atenção. Trata-se de outro tipo de gordura produzida pelo fígado, que serve como reserva de energia. Em excesso, também contribui para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares”, alerta.

O controle do colesterol

A base do controle do colesterol está nos hábitos de vida. A prevenção, segundo o médico, passa por uma rotina que inclua alimentação balanceada, prática regular de atividade física, controle do peso e abandono de hábitos nocivos como o tabagismo e o consumo de álcool.



Pessoas com histórico familiar de colesterol elevado, infarto ou AVC devem redobrar os cuidados. “O acompanhamento médico e a realização periódica de exames são essenciais, principalmente para grupos de risco como hipertensos, diabéticos, obesos e fumantes”, reforça.

Ulysses comenta que um dos mitos mais comuns é acreditar que somente pessoas com excesso de peso ou alimentação desregrada têm colesterol alto.

“Fatores genéticos influenciam bastante, e pessoas magras também podem apresentar dislipidemia. Outro equívoco é restringir apenas alimentos como ovos ou gorduras visíveis: o controle do colesterol envolve a alimentação como um todo, além do estilo de vida e, em alguns casos, de medicação”, esclarece.

