Hospital da UFC promove mutirão gratuito para diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço

“Além do atendimento à população, é importante apresentar a especialidade para a sociedade e comunidade, através da triagem da população e encaminhamento especializado nos casos de descoberta precoce. Sobretudo, estimular as medidas de prevenção”, afirma.

Câncer de cabeça e pescoço: tipos, sinais de alerta e tratamento

Os tipos mais comuns de tumores nas regiões da cabeça e do pescoço atingem regiões como:

boca,

garganta,

laringe,

tireoide,

seios nasais e

glândulas salivares.

Os principais sinais de alerta são:

feridas que não cicatrizam em até 14 dias,

rouquidão persistente por mais de 30 dias,

nódulos no pescoço e

dificuldade para engolir.

O diagnóstico precoce pode melhorar significativamente as chances de cura e reduzir a agressividade do tratamento. Ele é feito, inicialmente, na análise clínica com base nos sintomas, com apoio de exames de imagem e biópsia.